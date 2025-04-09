72歲搖滾之父相隔28年與陳小春重聚　與細36歲女友拍拖多年拒再婚

有「香港搖滾之父」之稱、現年72歲的夏韶聲（Danny），於70年代中期加入演藝圈後，曾推出《空凳》、《交叉點》、《永不放棄》等經典金曲，亦曾參演不少影視作品，當中他在TVB劇集《鹿鼎記》中飾演韋小寶（陳小春飾）的師父陳近南，二人自此就以師徒相稱。日前兩師徒終於重聚，陳小春分享了兩人重聚的短片，並寫道：「師傅。。。小寶❤️」

現年72歲的夏韶聲（Danny）有「香港搖滾之父」之稱。

夏韶聲同陳小春在《鹿鼎記》種分別飾演陳近南和韋小寶。（影片截圖）

兩師徒。（影片截圖）

兩師徒終於重聚！（影片截圖）

兩師徒終於重聚！（影片截圖）

難得！（影片截圖）

夏韶聲飾演陳近南。（影片截圖）

陳小春飾演韋小寶。（影片截圖）

重聚！（影片截圖）

片中所見，夏韶聲同陳小春面對面坐低，夏韶聲感性地表示：「我哋兩師徒呢，廿年冇見。喺清末嘅時候我哋分開，至到而家見返面。（佢）而家仲係叫我師父，小春，小寶。」最後兩人又互相抱拳問候，重聚的畫面相當難得！其實陳小春曾在2023年曬出一張當年與夏韶聲的合照，但就配文：「。。。師傅🙏🏻」惹來外界猜測夏韶聲是不是出了事，但夏韶聲其後就留言：「小寶，師傅都想你！」證明自己依然健在！

陳小春曾在2023年曬出一張當年與夏韶聲的合照，但就配文：「。。。師傅🙏🏻」惹來外界猜測夏韶聲是不是出了事。（網上截圖）

夏韶聲現身回覆陳小春。（網上截圖）

雖然夏韶聲已一頭銀髮，但就愈老愈型，無論體態還是舉止都零老態，曾有過4段婚姻的他曾強調4次夠晒數，不會有第5段婚姻，夏韶聲現時與細36歲的女友拍拖多年，感情穩定，他更自言現在是過着人生最幸福的日子。

夏韶聲參加孫仔畢業禮。（Facebook圖片）

愈老愈型。（葉志明攝）

愈老愈型。（葉志明攝）