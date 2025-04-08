古天樂闖電影圈拍喜劇成功轉型　背後貴人大爆當年事：一定會紅的

影帝古天樂早年在電視圈發展做得有聲有色，劇集《神鵰俠侶》、《美味天王》、《尋秦記》等大受歡迎，至今仍令觀眾印象深刻。不過在當紅之際，他就選擇離開TVB全心進軍電影圈，在2001年首演出電影喜劇《絕世好bra》成功突破「奶油小生」形象，大獲好評，而背後為他量身定做捧紅他的貴人就是影視大亨向華強，近日他在綜藝節目《無限超越班3》中擔任客席監製，大爆當年助他成功轉型的經過。

古天樂當年拍電視劇已大歡迎。（微博圖片）

在千禧年初古天樂離開TVB，其後就轉簽約向華強旗下電影公司，將重心轉移電影圈發展。當時他「奶油小生」形象深入民心，戲路上並沒有甚麼大突破，而當時身為老闆的向華強亦為此苦惱，但後來給他作出新嘗試首演出喜劇，助他成功轉型，繼而演出的多部喜劇都深入民心，向華強表示：「古天樂那時候不紅的時候，每天來我家裡跟向太聊天求向太求我們給大戲給他，我也頭痛啊！古天樂到底演甚麼會紅，他那個時候演小戲，後來我給他一部叫《絕世好bra》。古天樂你這部戲給你個機會，小生能夠演喜劇的話呢，一定會紅的。」結果古天樂沒有讓向華強失望，電影票房高收，該作品亦是他的代表作之一。

向華強在電影圈成功助古天樂轉型。（微博圖片）

當年《絕世好bra》大受歡迎。（微博圖片）

古天樂成功突破「奶油小生」形象，大獲好評。（微博圖片）

事實上，在古天樂簽約向華強電影公司之前，他們曾有交流，而向太當時亦非常看好他，向生還大爆當年古天樂整個人看起來顯得沒有甚麼信心：「我還記得古天樂第一次來跟我見面，他不敢看我，他那時候20來歲，很白頭也不敢抬，就是沒有甚麼信心嘛。那我跟他經紀人講，我說這演員他怎麼沒有信心，眼神都不敢跟我接觸啊！那後來他在TVB越做越好了，常常來我家裡就跟向太聊天，向太就說，這年輕人不錯啊，外面拍那些小戲爛戲就說我們來捧捧他，就給他比較好的機會吧！」果然到最後他都沒有令向華強、向太失望。