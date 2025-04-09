新晉女唱作人新歌MV浮床上濕身彈琴　獨自詮譯Lonely感覺

不少女孩子都覺得男孩子不懂溝通和 「Deep Talk」，新晉女唱作人張運兒（Yoona）以音符把這話題融入「創作」中，她2025年首支單曲《無法同步》便是在告訴大家一對情侶步伐不同，而越行越遠的愛情故事。

新晉女唱作人張運兒 Yoona以音符把這話題融入「創作」中。(公關提供)

張運兒表示《無法同步》的創作動機及音樂創作過程：「之前一直想試下寫Cantopop式情歌，細個嗰陣又鍾意聽衛蘭嘅廣東歌，好想試下將衛蘭嘅拿手曲風同K-pop溝埋一齊，所以作曲嗰陣就係以呢種感覺做基礎去寫。」張運兒續說《無法同步》填詞過程也很順利，用了一天時間構思，兩天時間填詞，歌詞開始部份受到電影《心跳500天》（500 Days Of Summer）的啟發，她向監製楊鎮邦（Bryan）研究如何代入片中女主角的心態，而電影其中一幕便是男女主角在床上卻無法「Deep Talk」（深入談話），令張運兒感覺到 「Deep Talk」在情侶之間的重要性，亦想加 「Deep Talk」 這個名詞寫入歌詞內。

張運兒表示《無法同步》的創作動機及音樂創作過程。(公關提供)

張運兒說：「我想喺呢首歌帶出情侶同步係好緊要嘅信息，有時就算表面同步，但如果心靈唔同步，兩個人只會越行越遠，最後可以產生好嚴重嘅問題。兩個人喺埋一齊，大家經歷嘅嘢唔同，成長速度唔同係好正常嘅事。但係如果好似電影咁，男主角冇咁成熟，思想差幾歲，唔坦白分享冇深入交流，又唔理女仔嘅內心世界。當佢意識唔到大家步伐速度唔同，冇行快啲、唔跟貼就會影響情侶關係，一方飛到遠地，一方停留原地。」「我好代入到女主角，喺Deep Talk唔到嘅嗰一瞬間，已經睇唔到屬於我哋兩個嘅將來。兩個人嘅未來好需要同步一齊行，而我會好懷疑男主角嘅未來有冇我㗎？定係其實已經各行各路。當我哋對愛情目標唔一致時，我會覺得好孤單，身體距離近但係心好疏遠，好傷心失落，再落去都冇意思冇結果，未來好似得番傷心折磨，不如提早同步了結呢段關係。」

張運兒想喺呢首歌帶出情侶同步係好緊要嘅信息，有時就算表面同步，但如果心靈唔同步，兩個人只會越行越遠。(公關提供)

張運兒好代入到女主角，喺Deep Talk唔到嘅嗰一瞬間，已經睇唔到屬於我哋兩個嘅將來。(公關提供)

今次拍攝《無法同步》MV 也是一個很有趣的嘗試和經驗：「我們並不像其他慣常的 MV 以一男一女去說故事，我和監製Bryan在想是否可以在漂浮著的浮床上彈琴？因為我想表達就算兩個人在同一張床，但可能其中一個人的內心世界像在海上孤獨渡過的感覺。接著我們和導演一起開會看如可去實行這個想法？最後導演在綜合所有想法後挑選了一個很特別的海灘，他真的讓我可以坐在浮床上完成整個 MV，那的確是一個很特別的體驗，上有天，下有水，拍攝時令我有點覺得像旁人在冷眼旁觀任何一段《無法同步》的感情。因為我在海上拍攝，所以不能拍完一組鏡頭便去便去看重播，所以我很期待能快點欣賞到剪輯好的 MV，我想這首歌能令情侶明白雙方同步的重要性，也想鼓勵大家多和自己的另一半多一點 deep talk。」「最後導演設計這個MV 的結尾也很特別，有無限的想像性。當天的潮水漲得很快，原本只是在腳底的海水一下子升至膝蓋位置，但攝影隊仍然聞風不動站在原位工作，我在此要感謝他們的認真和忘我態度。」

新晉女唱作人張運兒新歌MV浮床上濕身彈琴。(公關提供)