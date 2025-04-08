59歲視后曾做第三者影響事業　認冇安全感容易相信愛情傷害到他人

圈中有不少藝人都經歷過低潮期，視后鄧萃雯亦不例外，在90年代曾因金融風暴、愛情破碎等問題，令她陷入人生最低谷的時候。近日，她就接受內地媒體訪問，大談這一段黑暗時間，雖然經歷過失敗的愛情，但她依然相信婚姻，還揚言投資磚頭曾令她大感壓力，人生會過得很不開心。

鄧萃雯在在90年代曾因金融風暴、愛情破碎等問題陷入人生最低谷的時候。（影片截圖）

鄧萃雯因遇到金融風暴，令她所有存款都沒了。（影片截圖）

在90年代鄧萃雯被爆因與江華拍攝劇集《我和春天有個約會》因戲生情，二人發展出超友誼關係，被指成為第三者的她雖然及後自動退出，但形象已受損，事業亦遭到停滯。在愛情路上不順遂的她，同時還面臨着因金融風暴而帶來的傷害，令她頓時陷入人生最為低潮的時候，她表示當時買房子是打算養老的，但一場金融風暴令她所有存款都沒有了，而且還欠銀行錢。而且那個時候她也經歷了好多感情的失敗，因為沒有安全感的關係，令她很容易就相信愛情，或者是亂以為那些就是愛情，但其實最終會傷到自己也會傷害到別人。

雖然，她至今仍在愛情路上沒有收獲，但她依然相信婚姻，希望能遇到一位靈魂伴侶，認為在現時這個59歲的年齡，已不是要找那一些轟轟烈烈的愛情，反而是要找可以在一起又能做自己的愛情，坦言若有這種愛情不結婚也無所謂的。

鄧萃雯被爆因與江華拍攝劇集《我和春天有個約會》因戲生情，二人發展出超友誼關係。（影片截圖）

鄧萃雯形象受損，事業亦遭到停滯。（影片截圖）

在那個最難熬的時候，鄧萃雯根本已經壓力山大，曾經以為投資磚頭是最有安全感，但反而是最沒有安全感，因為她每一天都要想着怎麼還貸款，所以她最後選擇放棄了房子，因為覺得太大壓力，認為如果人生一直為了供房子，她是過得不開心。