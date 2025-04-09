寵粉男神被偶遇與粉絲親切互動　事後一細小舉動令對方直呼：OMG

英國天團Coldplay香港演唱會「Music of the Spheres」昨晚（8號）在啟德體育園正式開鑼，吸引大批樂迷前往朝聖，除了場內演出精彩外，有女粉絲更在場外有意外收穫，於開騷前偶遇自己的男神周柏豪，而周柏豪的寵粉舉動更讓該名女粉絲直呼「omg，幸福到想哭」！

周柏豪近年主力在內地發展。（IG@punkhippie）

周柏豪在內地撈得風山水起。（IG@punkhippie）

周柏豪近年在內地亮相多個綜藝節目，令他知名度急升。（視頻截圖）

周柏豪今年首次參與春晚。（微博截圖）

該名幸運女粉絲在社交平台分享，自己在Coldplay演唱會前於啟德附近一間咖啡店休息時，萬萬沒想到在這裡偶遇了喜歡好多年的周柏豪，簡直超級驚喜！她寫道：「因為之前看過pakho演唱會+高中粉到現在 所以我基本上看個背影就能認出7788、看到一個很像他的背影進來點單 一開始還不敢信」，後來憑藉周柏豪曾在IG曝光過的外套確認是對方，鼓起勇氣上前請求合照。

有女粉絲睇Coldplay香港演唱會前，野生捕獲周柏豪。（小紅書圖片）

發文還得到周柏豪本人點讚，令女粉絲非常開心。（小紅書圖片）

周柏豪是不少女士心目中的男神。（IG@punkhippie）

更令女粉絲驚喜的是，周柏豪不僅親切答應，還主動接過她的手機連拍了好幾張照片，離開時更暖心道別：「太開心了，我離開咖啡店的時候還和我say bye，pakho真心好gentle 又溫柔又nice 太帥了」。事後，周柏豪更悄悄為該粉絲的貼文點讚，讓她激動表示：「omg pakho讚我了 幸福到想哭。」能獲得男神親自點讚，大批網民留言直呼羨慕到飛起，甚至笑言：「眼紅病犯了啊啊啊啊」、「早知道昨天就多轉轉了」，可見其高人氣。

周柏豪近年在內地爆紅，但無論工作多忙都盡量抽空陪伴一對孩子。（IG@punkhippie）

周柏豪早前回港帶一對子女去看熊貓。（IG@punkhippie）

周柏豪近年主攻內地市場，亮相多個綜藝節目令他知名度急升，加上形象健康又靚仔，成功圈粉有極高人氣，而其「寵粉」程度可以說達「無視老婆」級，去年他在澳門舉行一連兩晚生日粉絲見面會，見面會上周柏豪唱歌之餘亦福利盡出，數位幸運粉絲被抽中上台跟他親密互動，他都有求必應又任攬唔嬲，當中更有粉絲大膽親吻他臉頰，惹得台下粉絲瘋狂尖叫。而騷後，他又與女粉絲們十指緊扣親密合照。雖然是粉絲福利，但卻引起網民爭議，有網民覺得已為人夫的周柏豪舉動過火，無顧太太感受，但也有覺得只是偶像與粉絲的互動，不用有太多其他想法。而且周柏豪也非常顧家，一有時間就會陪伴太太和一對子女，是圈中好老公、好爸爸。

周柏豪出名錫粉絲。（小紅書）

這位女粉絲直情錫，好大膽。（小紅書）