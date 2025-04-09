劉穎鏇郭柏妍女僕水著Look終極曝光勁吸睛　網民竟然有咁嘅反應？

無線新劇《奪命提示》自播出以來話題不斷，除了緊湊劇情與大量高難度動作場面外，劉穎鏇（Tiffany）的亮眼表現亦成為觀眾焦點，其劇中可謂豁出去演出，展現最強Body。而日前，劉穎鏇更與劇中拍檔郭柏妍（Rosita）以性感女僕造型現身宣傳活動，瞬間引起網上熱討。

劉穎鏇與郭柏妍化身成女團「魔音女僕」現身。(梁碧玲 攝)

兩位小女僕更在「泡泡海」中出場，簡直是讓在場男士都「睇到嘩嘩聲」。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇與郭柏妍幫陳山聰按摩。(梁碧玲 攝)

劉穎鏇與郭柏妍餵張振朗吃蛋糕。(梁碧玲 攝)

近日劇情講到劉穎鏇與郭柏妍組成女團「Double C」聯手查案，兩人身穿橙色女僕水著造型終於曝光，性感程度爆燈！從TVB官方釋出的9秒搶先睇宣傳片段可見，她們手持泡泡槍，在夢幻「泡泡海」背景下做出劃圈手勢，感覺猶如真人版美少女戰士，青春活力滿分。兩人片段中完全投入角色，在鏡頭出做出多個可愛模樣，除了招牌長腿吸睛外，兩人苦練而成的「馬甲線」亦成為亮點，展現出健康性感魅力。

劉穎鏇與郭柏妍組成女團「Double C」聯手查案，兩人身穿橙色女僕水著造型終於曝光。（影片截圖）

好靚女。（影片截圖）

可愛。（影片截圖）

好夢幻！（影片截圖）

笑容殺死人。（影片截圖）

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之後在官方照片中，劉穎鏇與郭柏妍更展現多變表情，派心、嘟嘴、送飛吻及單眼等動作盡顯青春可人一面，且女友感慢慢。其中一張劉穎鏇微微俯身向前，騷出事業線，更是令網民直呼「噴鼻血」，大讚兩人「可愛又性感」、「超正！」。

在官方照片中，劉穎鏇與郭柏妍更展現多變表情。（IG@tvbcomhk）

展現了劉穎鏇的最強Body。（IG@tvbcomhk）

女友感滿滿。（IG@tvbcomhk）

兩人大曬腹肌。（IG@tvbcomhk）

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然而，儘管有部分觀眾對劉穎鏇和郭柏妍的造型提出質疑，覺得沒必要穿成這樣來博眼球，但兩位小花的專業表現與投入程度仍獲一致稱讚，為劇集增添不少看點。

網民留言。（IG@tvbcomhk）