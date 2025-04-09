離巢視后首度參演舞台劇曾感迷惘　新婚朱栢謙拒精神或肉體出軌

由甄詠蓓執導，朱栢謙、唐詩詠及RubberBand主音6號（繆浩昌）主演的舞台劇《妻迷 Yerma》，將於6月27至29日假灣仔壽臣劇院舉行，三場夜場門票火速售罄，現加開7月1至6日共六場。日前三位主角接受了由連詩雅及唐詩詠主持的《絲打圍爐》訪問，分享了現時排練情況及三人對婚姻、生育及出軌的看法。

朱栢謙、唐詩詠及RubberBand主音6號接受《絲打圍爐》訪問。

首次參與舞台劇的唐詩詠坦言開初有點迷惘，說：「現階段都是一些workshop訓練，已感受到舞台表演與影視拍攝截然不同，需要更強烈的能量與專注力，但好感謝丈夫（劇中朱栢謙飾演她丈夫）令我有好大安全感。」唐詩詠更盛讚拍檔朱栢謙是「愛妻號」，排練時不時提及太太，展現深情一面。6 號則笑稱自己未真正排練，所以未感受到壓力，但有擔心記對白，暖男朱栢謙即表示不用擔心，會私下分享記對白技巧，同時更大讚唐詩詠及6號，說：「相信我，入場觀眾將看到一個強大、完全不一樣的唐詩詠，6號的角色我看劇本時，已經覺得是導演度身訂造為他而寫，好認同導演選角能力。」

唐詩詠首次參與舞台劇。

唐詩詠坦言開初有點迷惘。

唐詩詠更盛讚拍檔朱栢謙是「愛妻號」。

朱栢謙前年榮升人夫迎娶女友Krizce，訪問中亦有透露與太太的甜蜜故事，兩人因合作舞台劇結緣，他在演出尾聲突然意識到「不能失去她」，隨即表白成功。直言是「戀愛腦」的朱栢謙，對太太的每句話都深信不疑，但不時因工作忙碌無法陪伴而感到內疚。談及出軌議題，朱栢謙態度鮮明：「一次出軌，百次不容」，認為感情非黑即白，沒有精神或肉體出軌之分。6號則形容太太Tim Lui多年一起工作、一起成長，太太非常了解他，並笑稱自己「悟性低」，遇到工作難題常回家向太太請教，為他梳理思緒，更感激太太多年來擔任樂隊填詞人，而對於婚姻出軌， 6號認為夫妻若面臨危機應坐下溝通，評估是否仍相愛。

朱栢謙前年榮升人夫迎娶女友Krizce。

朱栢謙透露與太太的甜蜜故事，兩人因合作舞台劇結緣，他在演出尾聲突然意識到「不能失去她」，隨即表白成功。

朱栢謙透露與太太的甜蜜故事，兩人因合作舞台劇結緣，他在演出尾聲突然意識到「不能失去她」，隨即表白成功。（IG圖片）

朱栢謙認為感情非黑即白，沒有精神或肉體出軌之分「一次出軌，百次不容」。（IG圖片）

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至於《妻迷 Yerma》劇中夫妻因生育問題導致婚姻出現裂痕，引發主持及演員對現實生活的反思。已有小孩的連詩雅坦言，孩子讓夫妻關係的包容度更大；而唐詩詠則透過角色體會到女性在社會壓力下的困境，6 號便與太太早有共識不生育，享受二人世界；朱栢謙則表示最初不想生，但慢慢家人和他分享了生育是傳承愛的一種方法，而且自己比太太年長，擔心將來沒人照顧，想法逐漸改變，朱栢謙說：「若我先離開，誰來陪伴她？所以想生一個和我似樣，將來可以照顧她，」朱栢康與6號並一致認為，夫妻關係的核心是「溝通與共同活動」，才能維繫長久感情。

6 號與太太早有共識不生育，享受二人世界。

6 號與太太早有共識不生育，享受二人世界。

6 號與太太係最佳拍檔。

《妻迷 Yerma》是將經典劇作重新詮釋，講述一位渴望生育卻無法如願的女子，如何在內心執迷與外界壓力下逐步崩潰的故事。劇中探討婚姻中的錯位與掙扎——「對的人，時機卻錯了；錯的人，卻無法斷絕」，同床異夢的夫妻關係令人深思。

《妻迷 Yerma》加開6場。

唐詩詠首次參演舞台劇。