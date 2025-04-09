名模索媽擁逆天長腿年近60歲身材零走樣　反身曬太陽吸引老公眼球

57歲的馬詩慧（Janet Ma）是90年名模，有過兩段婚姻，曾與土木工程師黃重生結婚；1992年改嫁影星王敏德，二人育有兩女一子，大女王曼喜（Kayla）、二女王麗嘉（Irisa）以及兒子王躍穎。兩位女兒Kayla、Irisa經常在社交網大騷性感身材吸Like，尤其二女Irisa作風豪邁，曾分享全裸照，性感可謂沒有底線。身為媽媽的馬詩慧似乎不想輸給女兒，昨日（8日）在IG分享多張泳裝照，年近60歲身材零走樣，連老公王敏德都按奈不住大讚，公然打情罵俏。

馬詩慧1992年與王敏德結婚，婚後一直恩愛。（IG@janetma28）

一家人感情好好。（IG@janetma28）

早前馬詩慧出席活動，以性感打扮示人。（IG@janetma28）

90年代名模聚首一堂。（IG@janetma28）

馬詩慧大女王曼喜（右）與二女王麗嘉（左）遺傳媽媽好身材。（IG圖片）

馬詩慧穿上一件無帶三點色泳衣，在陽光普照下盡顯九頭身的完美身材，她寫道：「A date with the 🌞」，老公王敏德亦有留言：「Love those 3rd and 4th slides!!!🫢📸」王敏德喜歡的兩張相片，是馬慧詩反身躺在長椅上曬太陽，甫士相當誘人，而近鏡大頭仍看得到皮膚依然緊緻。

年近60歲身材依然極好。（IG@janetma28）

馬詩慧擁逆天長腿。（IG@janetma28）

反身曬太陽吸引老公眼球。（IG@janetma28）

反身曬太陽吸引老公眼球。（IG@janetma28）

兩公婆網上打情罵俏，囡囡都有讚。（IG@janetma28）

馬詩慧思想一向前衛，她和老公王敏德曾在TVB節目《搵鬼做情人》上，大談及對女兒分享性感照片的睇法。王敏德直言女兒有些照片太過性感，表示：「有啲嘢男人先會明，男人會知道男人望乜嘢。當呢個係你個女時，你會覺得唔太好，對爸爸嚟講係咁。」同時亦明白現今文化和社交平台的競爭，便需要透過上載照片來推廣自己。不過，馬詩慧不認同女兒是跟別人競爭，而是單純自己分享，有些照片更由她親自為女兒負責操刀，包括於峇里島拍攝的全裸出浴照。

馬詩慧和老公王敏德曾在TVB節目《搵鬼做情人》上，大談及對女兒分享性感照片的睇法。（影片截圖）

王麗嘉身材極好。（IG圖片）

二女王麗嘉第一次曬出浴，係由媽媽馬詩慧親自操刀。（IG圖片）

王麗嘉之後再分享全裸照，極盡誘惑。（IG圖片）

對於大女Kayla的同志身份，雖然馬詩慧要一段時間接受，但最後仍大方送上祝福，2022年全家赴美見證Kayla與恒隆集團創辦人之一陳曾燾外孫女、任職攝影師的陳逸寧（Elaine）的婚禮。

Kayla與Elaine Chen拍拖3年，2022年於在美國南加州著名度假地區Joshua Tree與伴侶Elaine舉行婚禮。 (ig圖片)