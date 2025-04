名模索媽擁逆天長腿年近60歲身材零走樣　反身曬太陽吸引老公眼球

57歲的馬詩慧(Janet Ma)是90年名模,有過兩段婚姻,曾與土木工程師黃重生結婚;1992年改嫁影星王敏德,二人育有兩女一子,大女王曼喜(Kayla)、二女王麗嘉(Irisa)以及兒子王躍穎。兩位女兒Kayla、Irisa經常在社交網大騷性感身材吸Like,尤其二女Irisa作風豪邁,曾分享全裸照,性感可謂沒有底線。身為媽媽的馬詩慧似乎不想輸給女兒,昨日(8日)在IG分享多張泳裝照,年近60歲身材零走樣,連老公王敏德都按奈不住大讚,公然打情罵俏。

馬詩慧1992年與王敏德結婚,婚後一直恩愛。(IG@janetma28)

一家人感情好好。(IG@janetma28)

早前馬詩慧出席活動,以性感打扮示人。(IG@janetma28)

90年代名模聚首一堂。(IG@janetma28)

馬詩慧大女王曼喜(右)與二女王麗嘉(左)遺傳媽媽好身材。(IG圖片)

馬詩慧穿上一件無帶三點色泳衣,在陽光普照下盡顯九頭身的完美身材,她寫道:「A date with the 🌞」,老公王敏德亦有留言:「Love those 3rd and 4th slides!!!🫢📸」王敏德喜歡的兩張相片,是馬慧詩反身躺在長椅上曬太陽,甫士相當誘人,而近鏡大頭仍看得到皮膚依然緊緻。

年近60歲身材依然極好。(IG@janetma28)

馬詩慧擁逆天長腿。(IG@janetma28)

反身曬太陽吸引老公眼球。(IG@janetma28)

兩公婆網上打情罵俏,囡囡都有讚。(IG@janetma28)

馬詩慧思想一向前衛,她和老公王敏德曾在TVB節目《搵鬼做情人》上,大談及對女兒分享性感照片的睇法。王敏德直言女兒有些照片太過性感,表示:「有啲嘢男人先會明,男人會知道男人望乜嘢。當呢個係你個女時,你會覺得唔太好,對爸爸嚟講係咁。」同時亦明白現今文化和社交平台的競爭,便需要透過上載照片來推廣自己。不過,馬詩慧不認同女兒是跟別人競爭,而是單純自己分享,有些照片更由她親自為女兒負責操刀,包括於峇里島拍攝的全裸出浴照。

馬詩慧和老公王敏德曾在TVB節目《搵鬼做情人》上,大談及對女兒分享性感照片的睇法。(影片截圖)

王麗嘉身材極好。(IG圖片)

二女王麗嘉第一次曬出浴,係由媽媽馬詩慧親自操刀。(IG圖片)

王麗嘉之後再分享全裸照,極盡誘惑。(IG圖片)

對於大女Kayla的同志身份,雖然馬詩慧要一段時間接受,但最後仍大方送上祝福,2022年全家赴美見證Kayla與恒隆集團創辦人之一陳曾燾外孫女、任職攝影師的陳逸寧(Elaine)的婚禮。

Kayla與Elaine Chen拍拖3年,2022年於在美國南加州著名度假地區Joshua Tree與伴侶Elaine舉行婚禮。 (ig圖片)