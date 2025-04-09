仙氣女神被讚是「香港張元英」掀網上論戰　網民激動爆粗：黐X線

憑《全民造星III》獲得殿軍而出道的雲浩影（Cloud），因靚聲加靚樣而備受注目，被網民封為新一代「仙氣女神」。而且去年雲浩影在音樂事業更獲得不錯成績，憑歌曲《回憶半分鐘》於《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上獲得「叱咤十大」第4位，兼首奪「叱咤樂壇女歌手」銅獎，努力獲得肯定，上月還登上了紐約時代廣場的巨型LED屏幕，相當威水。

雲浩影憑歌曲《回憶半分鐘》於《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上獲得「叱咤十大」第4位，兼首奪「叱咤樂壇女歌手」銅獎。(資料圖片/葉志明攝)

被封仙氣女神。（IG@cloudwann）

淡妝已經好靚。（IG@cloudwann）

之前還登上了紐約時代廣場的巨型LED屏幕，相當威水。（IG@cloudwann）

事業發展順逐，雲浩影的感情也成焦點，早前她大方承認與音樂才子、歌曲監製馬敬恆（T-Ma）相戀，且兩人愛得甜蜜，頻頻放閃，羨煞旁人。但正值事業衝刺期的雲浩影，當然不會戀愛大過天，日前她出席音樂節時，現場唱功獲讚有進步，但事後卻因粉絲一句無心讚美意外掀起網上論戰。

雲浩影早前大方承認與音樂才子、歌曲監製馬敬恆（T-Ma）相戀。（網上圖片）

正值事業衝刺期的雲浩影，未有受拍拖影響工作。（IG@cloudwann）

當日雲浩影以招牌仙氣造型現身，身穿立體花花黑色小吊帶，露出香肩，下身配搭白色牛仔長裙和啡色短Boot，加上束起長髮突顯神顏值。有粉絲就在社交平台以「香港人有自己的張元英」為題大讚：「好美啊cloud 美暈我了」。

雲浩影以招牌仙氣造型現身。（小紅書截圖）

展露甜美笑容。（小紅書截圖）

不時與觀眾互動。（小紅書截圖）

近鏡都無問題。（小紅書截圖）

誰不知這比喻隨即觸動網民神經，有網民溫馨提示：「你這標題會引來戰爭」，博主還回覆：「ohno 但是她們都很漂亮啊」；其餘網民則激動留言：「黐9線」、「建議改下個標題 而且圖文都同張元英冇關係 會有少少尷尬」、「就一個普通靚女 吹到女神」、「沒必要綑綁張元英」、「感覺不在同一水平線上」；但也有人幫口說：「po主只是想表達cloud在香港很美就像張元英在韓國很美的程度吧..有什麼好敏感的。」以及讚雲浩影真人超漂亮、超人氣質，不用比較。

束起長髮突顯神顏值。（小紅書截圖）

甜美！（小紅書截圖）

粉絲一句無心讚美意外掀起網上論戰。

張元英。（視覺中國）

雲浩影過往受訪時透露，自己是一個比較自卑的平凡人，面對外界常聚焦其外貌，她笑言當然最好是留意她的音樂，但如果能透過外表吸引大眾繼而討論她的音樂，她都開心，不會介意。