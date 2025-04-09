實力唱家班婚後驚現幸福肥　身形暴脹有大肚腩唔見咗條頸？

現年61歲的呂方於1983年參加第二屆新秀歌唱大賽奪冠入行，憑《彎彎的月亮》、《聽不到的說話》等歌曲在兩岸三地廣受歡迎，是實力唱將。近年呂方開設抖音賬號，不時拍片分享日常生活，又做「吃播」介紹不同美食，不過身形明顯比以前膨脹不少，被網民揶揄發福到「唔見咗條頸」。

呂方係新城出身。（電視截圖）

呂方喺《新紮師兄》飾演高佬泉，年輕時好瘦。（電視截圖）

近年發福。（抖音截圖）

登台演唱被指肥到冇頸。（抖音截圖）

個頭圓到似個波。（抖音截圖）

呂方昨日（8日）在抖音分享一段清唱《地久天長》的影片，一開聲中氣十足，雖然只有一小段，但已令粉絲聽出耳油。不過網民的焦點卻落在呂方的樣貌和身形上，見他頸以上圓到似個波，每次微微低頭唱歌，整塊面便會完全掩蓋條頸，致完全消失。翻看呂方的抖音，他不時會帶大家去不同地方吃美食，身材矮小的他有一個大肚腩，但依然大大啖吃得津津樂道。網民揶揄說：「你是吕方的兄弟吕圆吗，真的好像」，又說：「胖胖的月亮」、「這麼圓了」、「你要減肥了」、「方哥發福」、「越來越像王天林大爺了」等。

呂方係實力唱家班。（抖音截圖）

清唱一段《地久天長》依然中氣十足。（抖音截圖）

高炒角度就唔見咗條頸。（抖音截圖）

抬高頭就見返。（抖音截圖）

呂方入行後有過三段感情，曾經與Do姐鄭裕玲拍拖16年，後來因為雙方都想尋求空間而和平分開。2010年呂方跟台灣女星歡歡（于佳卉）交往一年，但因性格不合分開，而歡歡於2014年在台灣寓所輕生。2016年呂方與企業家伍惠寶（Rainbow）結婚，同年誕下女兒，升呢做爸爸的呂方盡現「幸福肥」；而他的太太Rainbow，曾被邵子風公開追數要求還款70萬元，雙方一度在社交平台爆發罵戰。