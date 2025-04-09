Coldplay演唱會｜Gao入場撐Marf好驚喜 ：覺得佢已經係next level

Marf@COLLAR搶任英國著名樂隊Coldplay 香港站暖場嘉賓，昨晚以廣東話與Chris 合唱《We Pray》，獲對方大讚amazing更要求再唱一次。

COLLAR成員Marf（邱彥筒）為Coldplay香港站演唱會擔任暖場嘉賓！

一開始公布暖場名單時，網上有不少爭議，但Marf最終憑著勁歌熱舞成功炒熱氣氛，表現獲觀眾激讚！

Gao昨晚（9日）亦有入場，她大讚現場氣氛超正。「Marf好型，好為佢感到驕傲，無諗過佢唱《idc》，我哋完全唔知佢歌單，話要畀驚喜我哋，佢用廣東話講『我係COLLAR嘅Marf』係好感動，佢暖場嗰part 有少少戥佢緊張，去到合唱係預計過，我真係市民GAO咁入場，我覺得佢好叻，我喊咗。」Gao 表示因為現場回音太大，一開始聽不到重唱原因，經友人解釋後，已即時落淚。

Gao入場撐Marf好驚喜。（梁碧玲攝）

Gao又透露完騷後，Marf有在群組鼓勵大家。「佢希望我哋聽到COLLAR嘅歌有個好嘅感受，佢真係帶咗我哋上呢個台，我都希望有朝一日我哋7個人可以上呢個舞台。」對於騷前有不少爭議聲音，騷後紛紛讚好，會否覺得Marf爭一口氣，Gao表示：「無特別點諗，我對佢不嬲好有信心，同埋佢為咗呢個show默默努力咗好耐，而且今次呢個舞台我覺得佢已經係next level。」除了隊友表現外，Gao的男友昨日亦有表演，她認為香港舞者能與 Coldplay freestyle 十分正。