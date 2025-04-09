李佳芯離巢TVB首劇曝光！　將與舊拍檔黎諾懿赴大馬合作黑幫劇

憑TVB劇集《BB來了》奪得「視后」的李佳芯（Ali），年初正式宣布離巢後動向備受關注。近日在馬來西亞「Astro 2025年節目強勢來襲」上公布，李佳芯將與老拍檔黎諾懿合作拍攝新劇《義和》，此劇不僅好大機會是李佳芯離開TVB後的首部戲劇作品，更是兩人自《BB來了》後再度合作，引人期待。

李佳芯與黎諾懿當年合作TVB劇《BB來了》大受歡迎。（《BB來了》電視劇照）

李佳芯憑《BB來了》獲得「最佳女主角」，並創下奪得「飛躍進步女藝員」僅兩年便獲封視后紀錄。(IG@aliaime)

李佳芯與黎諾懿當年合作TVB劇《BB來了》大受歡迎，李佳芯更憑此劇登上「視后」之位，正當觀眾期待原班人馬開拍續集時，卻因各種因素，李佳芯被飛出續集，甚至連累拍檔黎諾懿齊齊遭易角。當時黎諾懿還非常有義氣，在接受《香港01》時，直言：「冇話拖唔拖累」，還說：「冇咗任何一個人都唔成事」，更承諾「我一定會同Ali再合作。」時隔多年，兩人終再續劇緣，在近日「Astro 2025年節目強勢來襲」中，宣布李佳芯與黎諾懿將赴大馬拍攝新劇《義和》。

因為各種原因，李佳芯已不止一年被「打格」，更曾成為敏感詞，大批網民替她不值。（TVB官方微博、埋堆堆劇綜）

李佳芯坐在朱晨麗同袁偉豪之間的Ali面部被打格。（影片截圖）

李佳芯年初宣佈正式離開TVB，擁極佳觀眾緣以及深受廣告客戶歡迎的她，回復自由身後不愁出路和財路，還盛傳有多間娛樂公司看中這位金蛋，紛紛向她招手合作。而李佳芯似乎經過「TVB一役」後有所領悟，所以不如自己做老闆成立工作室，而她在之前受訪時也坦言對任何工作都抱開放態度，任何工作都想試、都想做，不同可能性都會發生，並透露已有去Casting不同的角色，可見她對未來工作雄心勃勃，決心追回過往被耽擱的發展機會。

李佳芯年初現身公開活動承認已正式離巢！（資料圖片/陳順禎攝）

李佳芯透露現時自己開設了工作室。（資料圖片/梁碧玲攝）

繼早前獲國產汽車品牌邀請出席活動擔任外，近日在馬來西亞「Astro 2025年節目強勢來襲」中，再次見到李佳芯的身影，她將夥拍老拍檔黎諾懿拍攝馬來西亞劇集《義和》，據當地媒體介紹，劇集將於年底登場，講述小鎮黑幫在老大過世後，內部權力洗牌的權謀風雲。劇中集合馬來西亞、新加坡及香港三地演員，李佳芯與黎諾懿再度合作自然成為亮點。

近日在馬來西亞「Astro 2025年節目強勢來襲」上公布，李佳芯將與老拍檔黎諾懿合作拍攝新劇《義和》。（IG@xuan.com.my）

李佳芯再次拍劇令人期待。(ig@aliaime)

黎諾懿接受《香港01》訪問時，也證實了此消息，目前還在度期階段。問到他接拍這套戲最大的吸引是否因為再與李佳芯合作？他表示：「所有方面都好吸引，譬如Ali啦，始終是舊拍檔，還有馬拉西亞是他們很喜歡的地方，所以真的希望可以快點度晒期，然後對外公布告訴給大家聽。」至於與李佳芯合作，事前可需跟公司TVB備案？黎諾懿指因為這套是馬來西亞的電視劇，所以是馬方安排，他都是近排才知道。

黎諾懿接受《香港01》訪問時，也證實了將與李佳芯再合作。（資料圖片/梁碧玲攝）