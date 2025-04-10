吳謹言產後復出爆拍古裝劇　男主角演技遭批評惹粉絲擔心會被拖累

2018年憑清裝劇《延禧攻略》走紅的吳謹言，去年9月無預警宣布與同劇男星洪堯結婚，被爆出在今年2月份已誕下一女兒，但二人至今未對外作出任何回應。而日前吳謹言就在健身室被偶遇，積極修身準備復出，有消息指她將在今個月與男星辛雲來合作拍攝古裝劇《御廷謠》，但男方曾被嘲諷是「古裝醜男」再加上演技空洞，令不少網民擔心吳謹言復出之作會被他拖累。

吳謹言去年9月無預警宣布與男星洪堯結婚.。（微博圖片）

吳謹言在健身室被偶遇，積極修身準備復出。（微博圖片）

從網上曝光的消息指出，吳謹言、辛雲來將主演劇集《御廷謠》，而劇集將在今個月開機，地點則待定。《御廷謠》改編自小說《江山為聘》，劇情主要圍繞一位年輕英明帝王和背負罵名的女官之間的禁忌戀情，同時還有他們在朝堂上，聯手掃除朝內邪惡勢力的故事，而女主角人設聰明富有權謀，是一個很強大的人物，令不少網民認為角色很適合吳謹言。

辛雲來曾被指是「古裝醜男」。（辛雲來微博圖片）

辛雲來時裝模樣。（辛雲來微博圖片）

不過，對於男主角辛雲來卻遭到不少網民批評，因為他的古裝扮相不突出，曾被指是「古裝醜男」，而在現時播出的劇集《雁回時》中，其演技遭到批評，被指眼神空洞又呆板，因此令不少網民擔心他會拖累吳謹言，大家紛紛留言表示：「這姐弟沒有CP感」、「吳謹言怎麼這麼倒霉」等，建議辛雲來離開古偶劇。

有消息指他們共同合作劇集《御廷謠》。（微博圖片）