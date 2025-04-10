Locker讚Marf型爆演出　岑珈其爆《小朋友齊打交》真人版進行中

談善言、林家熙、岑珈其、楊偲泳出席《搗破法蘭克》首映。（陳順禎攝）

YouTube頻道「試當真」將在10月下旬停止運作，身為常駐成員的林家熙（Locker）與岑珈其昨晚（9日）出席《搗破法蘭克》首眏禮時 ，岑珈其指頻道雖然關閉，但大家團火並不會熄滅，Locker表示約在公告前一星期收到通知。「佢真係承受好大壓力同包袱，好擔心其他同事無工返點算，佢都幾傷感。」Locker表示有震驚，但有感過去一年「試當真」經歷了不少風波，所以有此選擇也是正確。

游學修曾分享一張大合照，懷疑是率先披露真人版《小朋友齊打交》。

問到《小朋友齊打交》真人版是否會實行，岑珈其口快快表示：「係，佢IG出晒帖」見，林家熙不作聲，其後解釋是因為不確定，岑珈其再踢爆：「你有份演喎！」Locker提醒沒有公佈選角後，岑珈其即改口是開玩笑。

袁富華在《三命》中風過馬路一幕被譽為神級演出，他表示拍戲前有研究中風嚴重程度。（陳順禎攝）

而提到女友Marf為Coldplay擔任表演嘉賓，Locker再感嘆超型。「我第一次睇Coldplay，我喊咗幾次，真係畀佢洗滌心靈，佢好有感染力，我返去有睇每首歌有咩意思。」他之後又自爆真是「掹衫尾」入場，又指Marf承受不少壓力，但同時擁有強大心臟。「我見有人話甩嘴，但live performance咁先好睇。（會唔會覺得佢爭一口氣？）係叻女，咁好多嘢都會dis。（佢有無分享啲咩？）有話好開心，呢個咁Magic moment可以仲有幾次發生。」