奪命提示｜劉穎鏇郭柏妍半集換足9套衫　脫光葉泓聲衫一嘢踩落去

TVB劇集《奪命提示》正在熱播，昨日（9日）一集講到魔音女團「Double C」橫空面世，「Double C」由有「最強Body 4.0」之稱的劉穎鏇及「魔音女僕」郭柏妍（Rosita）組成。日前（6日）二人出席劇集宣傳時已經以性感女僕裝現身，透露劇中其中一個造型，她們活動當日接受《香港01》訪問時都曾笑指會有多個不同的孖妹造型現身，已經令到不少網民十分期望及為之一振。

「Double C」由有「最強Body 4.0」之稱的劉穎鏇及「魔音女僕」郭柏妍（Rosita）組成。(節目截圖)

劉穎鏇及郭柏妍早前活動當日接受《香港01》訪問時都曾笑指會有多個不同的孖妹造型現身。(節目截圖)

今日一集「ASIB」眾人率先接受二人的魔音洗禮，林子善先以一句質疑她們的說話打算序幕：「你哋兩個唱歌跳舞得唔得㗎？」劉穎鏇及郭柏妍立即在眾人面前表演，但就……令在場的人都不敢恭維。所以最後決定讓她們不要再唱歌，於是就只負責跳舞，「Double C」先以粉紅色性感女僕裝現身跳舞，已經瞬間吸引到在場男士的目光。

在場冇一個唔想佢兩個收聲。(節目截圖)

劉穎鏇及郭柏妍立即在眾人面前表演，但就……令在場的人都不敢恭維。(節目截圖)

睇下在場人士嘅反應：

+ 10

「Double C」先以粉紅色性感女僕裝現身跳舞，已經瞬間吸引到在場男士的目光。(節目截圖)

「Double C」在出現的短短半集就已經換了足足9套衣服，除了有性感女僕裝外，其他的服裝都是以性感為主，例如：「女僕泳衣裝」、「空姐裝」、「背心牛仔Look」、「皮衣戰鬥格」、「瑜珈裝」等。

「Double C」短短半集就已經換了足足9套衫。(節目截圖)

真係好性感啊。(節目截圖)

「空姐裝」。(節目截圖)

「背心牛仔Look」。(節目截圖)

「女僕泳衣裝」。(節目截圖)

「皮衣戰鬥格」。(節目截圖)

「交叉吊帶小短裙」。(節目截圖)

「瑜珈裝」。(節目截圖)

「瑜珈裝」。(節目截圖)

當然唔少得出浴啦。(節目截圖)

當中有一幕的確令人印象深刻，就是劉穎鏇及郭柏妍穿起交叉吊帶及迷你小短裙應葉泓聲的「邀請」到他的家進行性交易，但原來葉泓聲喜歡玩性虐待，一掀起床舖就有不少的「刑具」。劉穎鏇及郭柏妍合力把葉泓聲用刑具綁起來，劉穎鏇還在他耳邊輕聲說：「我諗平時都係你綁人多，不如今次我哋交換啊！」之後劉穎鏇及郭柏妍就用力撕開葉泓聲的衣服，讓他光脫脫躺在床上被綁起。葉泓聲向二人表示張振朗說過玩什麼都行，但郭柏妍反指：「佢嘅意思係我哋想玩乜都得啊！」最後二人用最強的一招，用力踩在他的重要部位上，之後便興奮離開了他的家。

劉穎鏇及郭柏妍穿起交叉吊帶及迷你小短裙應葉泓聲的「邀請」到他的家進行性交易。(節目截圖)

原來葉泓聲喜歡玩性虐待，一掀起床舖就有不少的「刑具」。(節目截圖)

劉穎鏇及郭柏妍穿起交叉吊帶及迷你小短裙應葉泓聲的「邀請」到他的家進行性交易。(節目截圖)

劉穎鏇及郭柏妍合力把葉泓聲用刑具綁起來。(節目截圖)

劉穎鏇及郭柏妍就用力撕開葉泓聲的衣服，讓他光脫脫躺在床上被綁起。(節目截圖)

劉穎鏇及郭柏妍就用力撕開葉泓聲的衣服，讓他光脫脫躺在床上被綁起。(節目截圖)

劉穎鏇及郭柏妍用最強的一招，用力踩在他的重要部位。(節目截圖)

當然劉穎鏇及郭柏妍也少不了出浴的一幕，劇中講到二人回到酒店休息，做完瑜珈就到洗手間洗澡，雖然中間有一塊磨砂玻璃隔著，但仍然見到二人婀娜多姿的身材。真的兇手靜悄悄地已經進入了劉穎鏇及郭柏妍的房間並準備行兇，但當二人發現後瞬速從淋浴間走出來，原來二人是穿上了瑜珈服在洗澡。

當然劉穎鏇及郭柏妍也少不了出浴的一幕。(節目截圖)

雖然中間有一塊磨砂玻璃隔著，但仍然見到二人婀娜多姿的身材。(節目截圖)

二人回到酒店休息，做完瑜珈就到洗手間洗澡。(節目截圖)