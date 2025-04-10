Anson Lo與品牌合作推動經濟 　揭「神圖」用意：用成績保護神徒

Anson Lo與品牌創辦人 Giuseppe Zanotti合作愉快。（陳順禎攝）

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)昨日現身尖沙咀，聯同意大利奢華品牌創辦人 Giuseppe Zanotti出席全新系列產品發布活動，Anson Lo與Zanotti現身即引來尖叫，兩人大派心心，他更帶領一眾神徒唱生日慶生，冧爆品牌創辦人。

心心放題。（陳順禎攝）

心心放題。（陳順禎攝）

Anson Lo以其標誌性的粉紅色、生日日期和他喜愛的玫瑰金色調，親自設計皮革騎士靴、Talon運動鞋和聯名手提袋，不少神徒特意到專門店預購，他形容是出道7年的里程碑，「好開心推動到經濟，多謝神徒支持，呢次合作係我重大里程碑，對我好有意義。」

談到年底的個唱，Anson Lo表示暫時未知開幾多場，但已構思主題和衣著概念，並已開始積極備戰，收身、練氣和學唱歌等。至於場地方面，他就欲言又止，望向經理人問道：「點解唔講得？」但最終仍暗示，「好熟悉嘅地方，同公司唔近。」歌衫方面，他劇透會露未露過的部位，笑言說不定會露腳底。

Anson Lo日前上載的限動有不同的解讀，他今日澄清當中的意思。

而對於日前所發的限動「一起在粉紅海中觀看the heartbroken one」被誤解，Anson Lo澄清自己一直很愛神徒，會用作品及成績去保護。「面前所有謠言、假嘅是是非非，就係呢副圖想表達嘅嘢，being protected by Anson Lo。」而對於被指刪圖，Anson Lo表示自己用了15分鐘畫圖，線條、顏色、神徒髮型都有所不同，所以絕不會輕易刪圖。「我係擺好多心機去回饋神徒、我點會刪呢。」

（陳順禎攝）