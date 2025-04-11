TVB負評王內地被偶遇身形激瘦 一原因令網民糾結該如何打招呼
撰文：崔力生
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現年46歲的梁競徽效力TVB多年，可惜星途浮浮沉沉，曾獲力捧的他，先後於2012年和2018年獲得《飛躍進步男藝員》和《最佳男配角》演技獲得肯定，可惜觀眾緣一般，後來更口舌招尤得罪全港網民，兩日內破紀錄錄得過萬負評而成為討論區的「負皮王」（負評王）。
為養家，梁競徽近年將事業重心轉移至內地，打造「愛國藝人」形象獲得內地網民認證，不僅參與劇集拍攝、商演登台，又做直播帶貨，同時亦有投資鐘錶店、車行等生意，瓣數多多，搖身一變做吸金王，早前更被指搬入千萬海景豪宅，可見他賺到豬籠入水。
近日有網民在社交平台分享於佛山野生捕獲梁競徽的合照，並發文稱：「佛山偶遇唯唯！」照片中，梁競徽身形清減不少，雖然一身街坊打扮，上衣還有點皺，但依然友善合照。不過由於梁競徽多次改名，由最初讓人認識的梁烈唯，暱稱唯唯，之後曾改名梁烈維，再到2019年改叫梁競徽，所以該網民笑言一度糾結該如何稱呼對方：「看到好熟悉的面孔！糾結了幾秒鐘該叫梁烈唯還是梁競徽？」但還是大讚其為人Nice：「唯唯真人很nice，還說前面的泰面也是他經常吃的~大膽索要了合照一張。」展現親民一面。
不少網民驚嘆他依然保持一副童顏驚嘆，留言稱：「四十幾歲，咁鬼後生」、「他還是這麼童顏」、「好年輕啊，還是小男孩兒」。此外，也有人驚訝他瘦了那麼多：「瘦了好多」、「唯唯宜家咁瘦嘅」、「好瘦哦」；其實梁競徽一向有做Gym習慣，除了能令外貌保持凍齡外，也練得一身鋼條身形，讓自己保持在最佳狀態，少了脂肪，自然看上去也清減一點。