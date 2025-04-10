廖啟智胃癌離世4年　陳敏兒與2仔廖文信開班助人自助

已故藝人廖啟智（智叔）遺孀陳敏兒和二兒子廖文信，日前到新城廣播接受李有毅（Ben）和兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson「Chur」到行》錄音訪問。敏兒和智叔育有三名兒子，可惜幼子廖文諾2006年因血癌離逝，智叔於2021年胃癌去世，面對兩位至親的離開，敏兒坦言幸有信仰作依靠，支撐着她的人生。



廖啟智除了自己在演藝圈貢良多，亦非常著重傳承的工作。（資料圖片）

敏兒表示：「如果冇信仰的話，我今日都冇機會坐喺度同大家講說話，因為真係相當艱難，我可能會一蹶不振，但我諗正正係信仰幫我睇到人生係有意義。」64歲的敏兒直言已屆退休年齡，但好學不倦的她，早前特別到美國攻讀一個研究快樂的課程，成立了「幸福生活協會」的機構，並開設了一間茶室，幫助大家尋回快樂。「人都係追求快樂，但唔係人人都可以快樂，所以我去咗美國讀呢個課程，將我學到嘅嘢融入社會，畀大家跟住呢啲方式，令自己成為一個快樂人。」

廖啟智和陳敏兒是圈中的模範夫妻。（視覺中國）

Ben透露曾到訪敏兒的茶室，這間茶室除了用來紀念智叔，敏兒亦在這兒開班授課，「人面對生死，原來係人生一個好重要課題，於是我立志做生死教育課程，包括身心靈課程同手部按摩；當日智叔生病時，佢成個禮拜失眠瞓唔到，我臨時臨急去學，一幫佢按摩，唔夠三分鐘就聽到佢扯鼻鼾，先知原來咁勁，有啲照顧者有需要，我就去開班去教佢哋。」

陳敏兒與2仔廖文信到電台受訪。

敏兒為了這個生死教育課程閱讀了大量書籍，其中五句是人生很重要的說話，包括「多謝你、我愛你、對唔住、我原諒你、再見」，唔好睇小呢五句說話，喺生離死別的時，呢幾句說話可以減低分離的嗰種遺憾，之後好好講再見，唔好含糊、唔好拖泥帶水，我哋要接納肉體上分離，但可以精神上繼續連繫。」敏兒指這五句說話在安寧病房尤其重要，「我哋見證住嗰啲家人同病者，透過呢五句說話修補咗好多關係，走嘅人會走得冇咁遺憾，在生嘅亦都會將遺憾減到最低。」

廖啟智二仔廖文信近年在網上媒體小薯茄擔任全職影片製作人

廖啟智二仔廖文信近年在網上媒體小薯茄擔任全職影片製作人

至於仔仔文信近年在網上媒體小薯茄擔任全職影片製作人，閒時喜歡玩音樂彈Bass，敏兒形容一隊Band當中，彈Bass的人是最不搶眼，也不多覺得他的存在，文信笑言：「的確係冇咁光芒，但其實我好鍾意呢種感覺，即我喺呢個位係重要的，但最好唔好望住我。」