40億千金蔡頌思海外婚禮排場超勁　全晚狂放煙花下咀個不停

已故百億「海產大王」蔡繼有孫女、有「40億千金」之稱的藝人蔡頌思（Jocelyn），上月底與日籍金融才俊老公Michihiro Nakaguchi在香港舉行盛大婚禮，新娘子換足七套晚裝，場內佈置金器鑽飾都相當奢華。原來二人還有另一場海外婚禮，在越南星級度假村舉行，全晚不停放煙花製造浪漫氣氛。



蔡頌思與日籍丈夫到越南舉行奢華婚禮。（IG：@jocelynchoizs）

蔡頌思與日籍丈夫到越南舉行奢華婚禮。（IG：@jocelynchoizs）

蔡頌思的越南婚禮主要邀請一對新人的好友出席，日間在沙灘上行禮，晚上舉行戶外婚宴，不停放煙花排場奢華又浪漫。新郎更秘密練兵，以色士風演奏Ed Sheeran的《Perfect》，令蔡頌思相當感動。

蔡頌思越南婚禮瘋狂放煙花。（IG：@jocelynchoizs）

蔡頌思越南婚禮瘋狂放煙花。（IG：@jocelynchoizs）

蔡頌思越南婚禮瘋狂放煙花。（IG：@jocelynchoizs）

蔡頌思越南婚禮瘋狂放煙花。（IG：@jocelynchoizs）

蔡頌思越南婚禮瘋狂放煙花。（IG：@jocelynchoizs）

Jocelyn貼上越南婚宴相片留言：「我還記得這正是我們訂婚後慶祝的地方。我們在草坪上吃晚飯，看著大海，我心想『如果我們把所有我們所愛的人都帶到這個對我們來說意義重大的神奇地方怎麼樣？ 』最神奇的一天就這樣發生了。 有人鼓勵探索更多的場地並進行比較，但我不需要這樣做。我說：『就這樣了。』這就是我希望舉行婚禮的地方。我從來沒有嘗試去尋找其他場地，我只是知道，就像我知道我的丈夫就是那個人一樣。 感謝每一個參與我們夢想實現的人。」

蔡頌思同老公錫個不停。（IG：@jocelynchoizs）

蔡頌思同老公錫個不停。（IG：@jocelynchoizs）

蔡頌思同老公錫個不停。（IG：@jocelynchoizs）

蔡頌思老公表演色士風。（IG：@jocelynchoizs）