王晶大談陳冠希「艷照門」　身旁女主持低胸裝「戥腳」更搶鏡

電影人王晶近年開了個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》，大談娛樂圈歷年的大小事，早前曾提及過女星版掌摑事件，泰國白龍王，周星馳，周潤發等經典人物和事件。近日新一條片中，他就講到早年在娛樂圈引起轟動的陳冠希（Edison）。

王晶大讚陳冠希工作態度專業。（《王晶笑看江湖》截圖）

王晶直言，當年與陳冠希首次合作時，已覺得他很有前途，「我同佢合作過三套戲同埋一套劇，一套係同梁家輝合作嘅《絕種鐵金剛》，一套係《性感都市》，一套係《新紮師兄》，嗰度係同謝霆鋒一齊做嘅。之後喺內地《八大豪俠》入面，佢客串咗一個單元，拍咗5集。我算係熟嘅。」

王晶大讚陳冠希工作態度專業。（《王晶笑看江湖》截圖）

王晶續說，形容以一個新人來說，他的工作態度十分專業。「我當時作為一個導演睇一個演員嚟，Edison係一個好乖嘅人，估唔到佢咁乖，好有禮貌，好聽導演嘅指揮，同埋唔會有咩搞事，遲到早退。咩都冇，我估都估唔到，佢同謝霆鋒一樣咁好。年輕演員嚟講算係非常好，我好滿意。」之後，王晶也談及2008年轟動娛樂圈的「艷照門」事件，王晶表示，當時第一次聽到有關事情時，認為只是電腦合成而不在意：「後面我真係見到，因為我係導演，我睇到嗰幅相，冇可能係合成，係真嘅。我都崩潰。」並談及自己的看法和感受。

解斯童在節目中表現就只屬「戥腳」，可有可無。（《王晶笑看江湖》截圖）

題外話，比起大家耳熟能詳的陳冠希事件，網民似乎更關心「換了人」替代王晶女兒王海榛（Ada）擔任主持人的解斯童。節目中，她一身豹紋低胸裝，用一口「唔咸唔淡」的廣東話在一旁附和，也頗為搶鏡。

不過，就算出動低胸裝，網民們似乎也不太買帳，直言：「冇Ada就算啦，晶哥你一個人主持都咁好睇」、「叫隔離條女靜少少」。

王晶於個人Youtube頻道新一集節目中，攜同邱意濃（左）及解斯童（右）兩位晶女郎亮相。（《王晶笑看江湖》截圖）

解斯童為內地備受矚目的女演員，以擅長搞笑角色聞名。她於2015年通過真人秀《室友一起宅》出道，憑藉自然誇張的喜劇天賦迅速走紅。同年，她主演無厘頭喜劇電影《給個理由先之再點秋香》和《給個理由先之重回鹿鼎》，飾演搞笑角色，將荒誕幽默演繹得淋漓盡致，深受觀眾喜愛。2023年她又出演《老闆娘3》有性感演出，也頗有討論度。

四位富二代輪流向解斯童施暴。（《老闆娘3》電影截圖）

此外，她還參與了音樂人竇唯MV《高級動物》的演出。當然，除了搞笑次外，解斯童亦因為豐富身材而有有名，其實早在2月份的《王晶笑看江湖》中，她就已經亮過相。

解斯童最終亦向偶像獻身。（《老闆娘3》電影截圖）

解斯童的泳裝照亦非常性感，大晒豐滿上圍。（《老闆娘3》電影截圖）

解斯童於電影中不乏性感造型與展現機會。（《老闆娘3》電影截圖）