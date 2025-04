內地頂流王一博近年主演了不少電影均叫好叫座,其中在2023年推出的熱血勵志電影《長空之王》就是其中一部。然而,在電影中飾演空軍的他非常有型,是一位勇敢且堅持的年輕人。近日,他在片中有一段原聲的台詞,更被中國人民解放軍南部戰區空軍選用,獲得官方肯定獲不少網民激讚。

王一博在《長空之王》飾演一位空軍。(《長空之王》微博圖片)

在電影中有一段王一博在空中驅離外國軍機時講道:「This is China Air force on guard ,Anyone who invades China’s airspace,will be resolutely shot down。」然而這段台詞情緒飽滿且鏗鏘有力,被中國人民解放軍南部戰區空官選用,體現了官方肯定王一博的自身形象,通過選用具有影響力的影視作品,向社會大眾傳遞空軍的價值觀和使命感,吸引更多人關注空軍工作,令不少網民認為王一博絕對是國家認證的頂流門面。

中國人民解放軍南部戰區空官選用王一博電影中一段台詞。(微博圖片)