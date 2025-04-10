94歲谷峰驚傳離世消息　前藝人衛子雲爆料：我一生人只跟他借過錢

前TVB演員谷峰今日（10日）傳出離世的消息，而傳出消息的人就是79歲的前邵氏藝人衛子雲，他日前（9日）於影音平台發布了一則影片，當中提及到谷峰離世的消息，享年94歲。據知情者透露，谷峰是於上月底（27日）離世的，他的家人在當天下午4點30分左右發現他在寓所內離世，死因有待公布。今日則有傳媒向他好友邵音音證實其死訊。

TVB演員谷峰今日（10日）傳出離世的消息，而傳出消息的人就是79歲的前邵氏藝人衛子雲。(影片截圖)

TVB演員谷峰今日傳出離世消息。（網上截圖）

衛子雲近年從事氣功養生教學，而他在影片中表示自己一生中只跟谷峰借過錢，但就拿起了紙巾在擦眼淚：「我這一生人只跟他借過錢，然後我就感恩到現在，谷叔已經走了嘛！哎呀，如果我能教他易筋經多好，很遺憾。」

衛子雲在影片中表示自己一生中只跟谷峰借過錢。(影片截圖)

衛子雲表示自己的氣功教了那麼多弟子，而他們都身體健康，但就沒有教到谷峰，他亦尊稱谷峰為叔叔：「我叔叔就沒教到！」影片中衛子雲沒有告知谷峰去世的具體時間，但就一直說沒有機會報答他，而這就成為了他永遠的遺憾。

衛子雲表示自己的氣功教了那麼多弟子，而他們都身體健康，但就沒有教到谷峰。(影片截圖)

谷峰於1930年出生於上海，家庭條件不太好，但他很喜歡唱歌，所以先後到不同的地方賣唱，最後落戶香港。他於1963年拍攝了人生的首部作品《梁山伯與祝英台》，但就戲份不多，只在劇中飾演花轎子樂手，但仍無阻他入行的決心。

谷峰於1930年出生於上海，家庭條件不太好，但他很喜歡唱歌，所以先後到不同的地方賣唱，最後落戶香港。(網上圖片)

1965年谷峰加入邵氏，拍攝了《萬花迎春》《大地兒女》等多部作品，雖然都是一些跑龍套的角色。直到1971年，他出演了張徹導演的《新獨臂刀》，後來慢慢被觀眾熟識，就慢慢漸入佳境，更有不少的經典作品中出現。