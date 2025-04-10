東張西望｜前TVB員工係騙子？　苦主指佢代購演唱會飛後走數

TVB節目《東張西望》一向都會報道不少「騙局」，今日（10日）就播出買演唱會門票被騙的事情。受害者KK向東張指向熟人買演唱會門票但就被騙錢，更指這個騙徒是TVB的前職員：「因為呢位朋友都係前TVB嘅員工，雖然佢冇做TVB啦，佢轉咗第二間電視台，但我就知道佢係娛樂圈都頗出名！」

受害者KK向東張指向熟人買演唱會門票但就被騙錢，更指這個騙徒是TVB的前職員。(節目截圖)

受害者KK向東張指向熟人買演唱會門票但就被騙錢，更指這個騙徒是TVB的前職員。(節目截圖)

KK表示這位騙徒於社交平台DM她，向她聲稱有周杰倫的演唱會門票放售，而KK見到他是朋友的朋友，所以就相信他，向他購入了6張周杰倫演唱會門票。除此之外，KK更向他購入兩張Coldplay演唱會的門票，但日前Coldplay已經開騷，她仍然未收到門票，因此而知道被騙：「我都同佢講，我話唔得啦，我唔要呢張飛啦，咁佢都話我叫我朋友幫你refund啦，我畀返錢你。佢就話要做嘢轉頭過畀我，但係可能過咗一兩日都未畀，又話銀行維護啊，Payme爆咗額啊，呢啲咁嘅藉口同我講話暫時畀唔到錢住。」

KK表示這位騙徒於社交平台DM她，向她聲稱有周杰倫的演唱會門票放售。(節目截圖)

KK知道被騙後，立即找二人中間的共同朋友，始發現原來朋友亦被他以同樣手法騙財：「我同共同好友畀佢呃咗超過3萬蚊啦已經。」除了KK外，還有一位黃小姐亦報東張表示被同一人所騙，黃小姐指：「呢個TVB嘅前員工，佢就聲稱佢有幾張周杰倫嘅飛，佢問我有冇興趣。」黃小姐與幾個朋友一同買了他的演唱會門票，更立即付了款。

KK知道被騙後，立即找二人中間的共同朋友，始發現原來朋友亦被他以同樣手法騙財。(節目截圖)

騙徒向黃小姐表示銀行維護中，於是把另外一人的戶口號碼給她，她轉帳後發現原來兩筆款項都已經轉帳了，所以就跟騙徒說。騙徒亦答應黃小姐會把錢轉回給她，幾天後黃小姐發現騙徒還未轉帳，於是再找他：「一路都冇再搵到呢個人啦，佢後尾都冇話畀我聽佢離職咗！我係喺ins度見到佢現職HoyTV度做。」但騙徒原來亦被HoyTV解僱了，而錢亦追不回。

騙徒向黃小姐表示銀行維護中，於是把另外一人的戶口號碼給她。(節目截圖)

《東張西望》曾致電這位先生，但就被掛掉電話。