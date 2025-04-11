傅穎不反對醫美被質疑容貌升級　獲李珊珊大平反：冇化妝好靚

傅穎Theresa（現名傅寶誼）近年長駐內地發展，但就因五官愈見精緻而屢陷「進化」疑雲，雖然她已多次澄清，堅稱只是靠化妝技巧同影相角度配合，但仍備受質疑。日前傅穎作客李珊珊YouTube頻道《三坐山Mount Trio》時，李珊珊就為傅穎平反，大讚對方素顏依然好靚：「如果講女性皮膚，肯定係我見過嘅藝人頭三位。」

Theresa近年長駐內地發展。（微博@Theresa傅穎）

屢陷「進化」疑雲。（IG@theresafu.by）

屢陷「進化」疑雲。（IG@theresafu.by）

日前傅穎作客李珊珊YouTube頻道《三坐山Mount Trio》。（YouTube影片截圖）

李珊珊為傅穎平反，大讚對方素顏依然好靚：「如果講女性皮膚，肯定係我見過嘅藝人頭三位。」（YouTube影片截圖）

片中所見，傅穎戴着Cap帽、化上淡妝，還紮了孖辮，近年她經常被外界質疑容貌再升級，對此，傅穎亦有表達對醫美的看法：「我唔反對，我覺得女仔最緊要有自信，唔好傷害人，好淺表面嘅嘢可以做。」而李珊珊亦回憶初次與傅穎見面時的情景，坦言當時大感意外：「我就見到冇化妝嘅Theresa，但係好靚，皮膚好靚，白裏透紅。因為喺我心目中仲諗住你係會好似公主咁行出嚟，你係好自在嘅，好舒服個感覺。」李珊珊大讚傅穎的自在是由內到外散發出來：「我好驚喜呀嗰一下，同埋係堅靚」，完全打破了網上對傅穎的評價：「我可以寫包單，佢真係真材實料，好正，真係好正」。

李珊珊大讚Theresa素顏依然靚女。（YouTube影片截圖）

自在。（IG@theresafu.by）

自在。（IG@theresafu.by）

自在。（IG@theresafu.by）

李珊珊亦有追問網民一直以來的疑問，傅穎即會意，更做起變臉的手勢，笑言：「點樣？三十六變？」不過李珊珊即代為澄清，叫大家別誤會：「總言之我而家見到嘅傅穎，我都幾肯定唔係你哋所想咁樣」，又勸傅穎下次換掉攝影師，不要過份P圖，以免令人認不出。

激罕性感！（IG@theresafu.by）

頻頻陷入「進化」疑雲。（IG@theresafu.ww）

大方回應。（影片截圖）

自認塑造力強。（影片截圖）

曾大力推鼻以證清白。（影片截圖）

+ 28

李珊珊提及傅穎當年是雜誌封面常客，問道：「咩嘢情況下點解聽到粗口會嘔呀？」傅穎即笑言：「唔係嘔，係打冷震。其實唔係聽粗口打冷震，嗰陣時有一場戲係希望我講粗口，我好少講粗口，我唔可以喺屋企個廳對住屋企人講粗口，就匿埋喺廁所試下講，講完出嚟第一個反應真係打咗個冷震。」此外，傅穎亦有回應缺席鄧麗欣個唱的原因：「其實大家都咁大個人都會有自己嘅工作，我都想去，我之前都同我啲Fans講我想去，我知道會有演唱會，但係真係搵中間人同我傾嘅時候，我已經真係傾好咗工作，同埋簽咗合約，真係冇辦法，咁只能夠做嘢。」

早前Cookies其中七位成員，在鄧麗欣演唱會上合體，成為全港熱話！（葉志明攝）

傅穎亦有回應缺席鄧麗欣個唱的原因。（YouTube影片截圖）