連詩雅着低胸內衣性感出騷　唔怕老公有微言：迫佢乜都要鍾意

連詩雅（Shiga）今日（11/04）出席性感內衣及泳衣品牌活動。她接受《香港01》訪問時表示，早在2017，2018年左右，她曾和該品牌合作過，到飛到意大利出席時裝騷：「嗰時我未結婚又未生小朋友，而家已經係媽媽，可以用另一個狀態展現新系列。」

（葉志明 攝）連詩雅（Shiga）今日（11/04）出席性感內衣及泳衣品牌活動。

連詩雅直言十分喜愛當日的衣着，問到有沒有得到老公陳家樂批准時，她就回答：「我着咩佢都鍾意㗎啦！哈哈哈！其實我迫佢乜都要鍾意。但係如果係工作，譬如好似今日咁，小性感，佢反而會OK。如果出街，佢就會話：『唔好咁着啦。』大致上，佢都會叫我唔好咁短，工作就絕對唔會。」她表示，她也曾穿着那些見到「屁股蛋」的超熱褲，而老公陳家樂就會苦口婆心地說：「你係媽媽嚟，唔好咁短啦。」兩口子的相處方式十分有趣。

連詩雅（Shiga）表示衣着已經老公陳家樂批准。（葉志明 攝）

最新生了可愛女兒的連詩雅，大爆老公陳家樂其實是一個嚴父。她表示，女兒性格心急，所以經專家建議後，陳家樂會要求女兒等「數十聲」後才可以食飯：「專家話個女性格偏心急。（過度活躍症？）未知，但係我驚係。而家暫時都OK，所以而家要數十聲，等佢（小朋友）冷靜咗先畀佢食。（食得太快都唔好？）係嘅。」

連詩雅（Shiga）着性感內衣出騷。（葉志明 攝）

連詩雅陳家樂與囡囡陳星頤一家三口不時曬幸福。（IG@shi_ga）

連詩雅陳家樂與囡囡陳星頤一家三口不時曬幸福。（IG@shi_ga）

星星坐在床上專心聽媽媽連詩雅唱歌，精神已經好好多。（IG@shi_ga）