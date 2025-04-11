趙麗穎新作票房不佳能力遭質疑　專家點評角色塑造失真只值3分

內地頂流趙麗穎的電影新作《向陽花》在清明節檔期正式上映，但票房成績卻不如預期，直到假期結束後票房突破1億人民幣，因此她被質疑沒有能力扛起票房，就連犯罪心理學專家對該影片進行點評時，直指她的演出是非常浮和假，甚至有一些失真，引來不少討論。

《向陽花》票房不如預期。（《向陽花》微博圖片）

假期結束後的近日才正式突破1億人民幣票房。（網上截圖）

在《向陽花》未上映之前，該電影因是著名導演馮小剛執導、趙麗穎主演，被外界看好會為清明節檔期帶來不少票房，甚至被預測最終票房或能逼近10億人民幣。而該電影的排片量非常高，沒想到在上映僅5天只收9000多萬人民幣，直到假期結束後的近日才正式突破1億人民幣票房，票房完全不如預期。

趙麗穎作為人氣頂流，但因票房不理想的關係，因此被質疑她扛不起票房的實力。雖然早前推出的電影《第二十條》大受好評，但她並不是第一女主角，而真正考驗她的是以第一女主角出演的電影《喬妍的心事》，但累積票房僅收逾1.5億人民幣，還有《浴火之路》累積票房收逾4億人民幣，成績不算亮眼。

趙麗穎被指扛不起票房。（微博圖片）

趙麗穎演技遭受專家嚴厲點評。（微博圖片）

而《向陽花》截止目前為止，累積票房只收逾1億人民幣而已，與預測的票房數字相差甚遠。而有網民直指電影失敗的原因莫過於劇情不符合邏輯而且方言很出戲，就連犯罪心理學專家對該影片進行點評時，直指劇情表現和人物塑造失真：「從它的表現過程和內容來說，我只能給打三分。」還嚴厲點評趙麗穎的演出：「高月香這個角色，如果按照觀眾的期待和我們影視想表現的一個目的來說，（真實度）應該是表現第一的。但是她角色的塑造，還是蠻失敗的。但是給我看的話，我覺得演得就是還是非常的浮和假，她想塑造一個女性的力量，也想讓觀眾來共情，但是對其他四位女性的角色的塑造，還是不太理想，甚至有些失真和扭曲。」

專家給該電影只給出三分。（微博圖片）