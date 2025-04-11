四料港姐冠軍自爆曾被非禮　搭港鐵遇變態色魔：伸出嚟掃我隻手

現年47歲的李珊珊在1996年參選港姐奪得冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐四個獎項，成為四料冠軍，加入演藝圈後拍攝了不少劇集，直至2005年開始減產，2011年後更近乎神隱，直至早前復出幕前，成立YouTube頻道《三坐山Mount Trio》推出不同節目。日前李珊珊邀請了傅穎Theresa（現名傅寶誼）擔任嘉賓，大談近況。李珊珊在節目中自爆曾在乘搭港鐵時，慘遭變態佬非禮的經歷。

李珊珊18歲參選港姐奪得冠軍、最上鏡小姐、最受傳播媒介歡迎獎及才藝小姐四個獎項，成為四料冠軍。（影片截圖）

四料冠軍！（影片截圖）

好Fit。（影片截圖）

李珊珊早前復出幕前，成立YouTube頻道《三坐山Mount Trio》推出不同節目。

日前李珊珊邀請了傅穎Theresa（現名傅寶誼）擔任嘉賓。（YouTube影片截圖）

大談近況。（YouTube影片截圖）

大談近況。（YouTube影片截圖）

李珊珊憶述當時仍是讀書階段，搭港鐵時遇到變態色魔：「試過中學（搭港鐵）時挨玻璃門背書，好專心背書時，突然間有嘢喺度掃我隻手，跟住我隻眼望一望，見到有個男士向住我，佢着住條好短嘅短褲，伸出咗佢『弟弟』個頭出嚟掃我隻手，我講真嘅，嘩！我嗰時係I人，真係唔識得畀反應！」她自言當時受驚過度，手上的書突然跌落地，變態男才立即逃走。

李珊珊在節目中自爆曾在乘搭港鐵時，慘遭變態佬非禮的經歷。（YouTube影片截圖）

李珊珊2017年承認患上驚恐症。（facebook@李珊珊）

李珊珊曾拍攝纖體廣告，曬完美Body。（纖體廣告圖片）

李珊珊曾拍攝纖體廣告，曬完美Body。（纖體廣告圖片）

李珊珊指變態男應該非常了解她上學時間，並再次在港鐵站遇見他：「第二次又喺地鐵追住我，我嗰陣時只係識驚唔識得嗌，我係咁逐卡車跑，終於見到有人起身，我坐落去，希望佢唔好追住我，點知佢坐埋我隔籬，我唔識畀反應，我驚咗都估有十幾秒，然後我好大反應企咗起身，跟住成架車啲人就即刻望住佢。因為見到一個着校服嘅人，突然間一嘢咁彈起身，梗係知道有問題啦！佢知道我識反抗，我就冇再見到呢個人」。李珊珊認為對方是慣犯，看出目標獵物內向，又不敢求助，就會伺機埋手。

李珊珊直言當時好驚。（YouTube影片截圖）

李珊珊於2006年為纖體中心拍廣告。（纖體廣告圖片）

港姐冠軍。（視覺中國）