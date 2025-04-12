殿堂級巨星大女愈大愈靚大曬馬甲線　與生母關係疏離曾怒斥搞新聞

鍾鎮濤與前妻章小蕙育有兒子鍾嘉浚及女兒鍾嘉晴（Chloe），兩人離婚後鍾嘉浚曾隨章小蕙到美國升學，而鍾嘉晴就與鍾鎮濤及繼母范姜素貞一起生活。轉眼間鍾嘉晴已經30歲，遺傳了父母優良基因的她樣貌甜美，氣質儼如鄰家女孩，日前她就曬出一張自拍照，並寫道：「Happy Friday.」相中所見，一身運動Look的鍾嘉晴大曬馬甲線，身形Fit爆！

鍾鎮濤與章小蕙的女兒鍾嘉晴。（IG圖片）

鍾鎮濤與章小蕙的女兒鍾嘉晴。（微博@鍾鎮濤）

鍾鎮濤與范姜素貞在2014年結婚。（IG圖片）

一家人。（IG圖片）

一起切蛋糕。（IG@fan_fan_fanchiang）

上個月迎來30歲生日。（IG圖片）

大曬馬甲線！（IG截圖）

一向好Fit。（IG圖片）

一向好Fit。（IG圖片）

現年30歲的鍾嘉晴遺傳了媽媽章小蕙的大眼，嬌俏可人，十足鄰家女孩一般。自從鍾鎮濤與章小蕙離婚後，鍾嘉晴就跟着爸爸一起生活，多年來她與生母章小蕙關係疏離，2011年章小蕙妹妹章小婉與范姜發生口角，雙方更鬧上警局，章小婉還暗示范姜對鍾嘉晴不好，當時身在美國的章小蕙專程趕返香港，並到警署報警稱愛女曾遭襲擊，希望為囡囡出頭，但鍾嘉晴反而力撐繼母，更在Facebook發文：「這個無名氏（指章小婉）想傷害姨姨范范（范姜暱稱），說她打我打得很傷，為何這個世界會有這種編故事的人？我覺得很抱歉，姨姨自幼便教導我要做一個關心別人的人，她真的由衷愛我們及保護我們！」又強調范姜對她很好，並表示不知道章小蕙回港，也沒有聯絡，直指「我不需要她任何保護」，她又指至少7年沒見過媽媽，直斥章小蕙「搞新聞」，兩母女關係鬧得不愉快。

現年30歲的鍾嘉晴遺傳了媽媽章小蕙的大眼，嬌俏可人。（IG圖片）

十足鄰家女孩。（IG圖片）

樣貌甜美。（IG圖片）

愈大愈靚！（IG圖片）

愈大愈靚！（IG圖片）

當時身在美國的章小蕙專程趕返香港，並到警署報警稱愛女曾遭襲擊。（視覺中國）

但Chloe在接受訪問時就親證未被襲擊。（視覺中國）

Chloe強調范姜對她很好，又多次公開感謝對方。（IG@chloebee0321）

鍾嘉晴與繼母范姜更曾以母女檔拍攝內地真人騷《媽媽你真好看》，鍾嘉晴在節目中真情剖白，感激范姜的付出：「你們也聽過我的故事，我媽媽她不是我的親生媽媽……我媽媽她二十幾歲、三十幾歲的時候是可以去完成自己的夢想的，但她沒有這樣做，現在很多坐在我們這邊的女兒們，都是20加左右，我媽媽二十幾歲的時候就是在照顧我和我哥哥，瘦小的她是很辛苦的，我很想謝謝我媽媽。」范姜聽完都忍不住感動落淚。而鍾嘉晴與兩位同父異母的妹妹鍾懿及鍾幗都相處融洽，一家人幸福美滿！

父女感情好。（微博@鍾嘉晴ChloeBee）

情同母女。（IG圖片）

Chloe在節目中真情剖白，感激范姜的付出。（影片截圖）

范姜聽完都忍不住感動落淚。（影片截圖）

鍾鎮濤與三個女兒。（影片截圖）