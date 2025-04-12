袁偉豪「被」減產差啲冇影？　隱晦透露原因：冇咗搵我做嘢嗰班人

大馬「視帝」袁偉豪日前登上傳媒人楊紹鴻的YouTube頻道節目，大談入行以來的樂與怒。其中談及他的「脾氣」，對方問：「點解啲人話你脾氣火爆？」袁偉豪就以三個字回應：「屈得耐。」

早年袁偉豪被不少行內人形容為「火爆」。（IG@benontheroad）

袁偉豪笑言：「好似啲人話，心火盛屈得耐易爆瘡。」他解釋道，自問多年來工作一向努力而已專業，但耐何每次傳媒訪問，或大眾的焦點都只在他的八掛新聞上，所以有種鬱鬱不得志的感覺。

袁偉豪。(小紅書圖片)

他說：「對比太大，或者我自己同個世界背道而馳，就會有嗰一種回應。唔係真火爆，而係谷咗好耐，點解自己咁辛苦，但係傳媒唔會理你，只會講周邊啲八卦新聞。咁即係話，我唔明呢一行點樣玩。（可能係讀者鍾意睇）我覺得係調返轉，係有雞先定有蛋先。你俾啲乜嘢讀者睇就會有呢個循環。」

他又舉例，曾經在TVB公司做劇集專訪，但記者一開口就問：「你同寶兒點呀？」後來他只好婉拒回答有關問題，表示只想將焦點放在劇集上。對方卻以：「得㗎啦，呢啲（劇集料）我返去會摷。」袁偉豪坦承當然相當生氣，且馬上「變臉」：「當時我真係嬲，真係嬲。到底係你專業定我唔專業先。」隨後，他也表示自己已經「收晒火」，對這些事經已「睇化晒」。

視帝袁偉豪接受傳媒人楊紹鴻訪問。（YouTube截圖 /Channel Gary Yeung (楊紹鴻) ）

呢幾年真係唔多見袁偉豪。（資料圖片）

對方又問道，為什麼近年在TVB出鏡率大幅減少？他直言：「公司嘅安排，冇辦法啦，我條命係咁樣。」他表示，每幾年都會有不同階段：「以前我好多嘢做，因為拼搏緊。去到一個位，公司想擺我去另一個位置，我有跟住做。但係當公司轉高層，轉格局，又冇咗搵我做嘢嗰班人，又重新去建立。」他表示，近5年基本上維持一年一套或兩年一套，所以就較少出現。

陳少邦與袁偉豪當年曾一起選校草。（IG@bond_chan）