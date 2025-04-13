前邵氏女星生日一頭銀髮依然優雅　嫁「最後貴族」退出娛樂圈多年

前邵氏女星張淑儀在1983年與有「最後貴族」之稱的鄧肇堅長孫鄧永鏘結婚後，便退出娛樂圈，婚後育有一女一子鄧愛嘉（Victoria）及鄧裕鏗（Edward），但兩人在1992年離婚收場。離婚後張淑儀與前夫及一對仔女保持良好關係，日前鄧愛嘉在IG曬出多張媽媽的舊照及合照，為媽媽慶祝生日：「She is my everything ! 🥰HAPPY BIRTHDAY MAMA !I love you long time 💕💕」

張淑儀與女兒鄧愛嘉（Victoria）。（IG@victoriaxtang）

兩母女感情好好。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉向媽媽送上生日祝福。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉向媽媽送上生日祝福。（IG@victoriaxtang）

張淑儀好錫孫仔。（IG@victoriaxtang）

張淑儀好錫孫仔。（IG@victoriaxtang）

年輕時的張淑儀。（IG@victoriaxtang）

年輕時的張淑儀。（IG@victoriaxtang）

年輕時的張淑儀。（IG@victoriaxtang）

溫馨。（IG@victoriaxtang）

溫馨。（IG@victoriaxtang）

張淑儀在1983年與有「最後貴族」之稱的鄧肇堅長孫鄧永鏘結婚後，便退出娛樂圈，婚後育有一女一子鄧愛嘉（Victoria）及鄧裕鏗（Edward）。（IG@victoriaxtang）

張淑儀在1983年與有「最後貴族」之稱的鄧肇堅長孫鄧永鏘結婚後，便退出娛樂圈，婚後育有一女一子鄧愛嘉（Victoria）及鄧裕鏗（Edward）。（IG@victoriaxtang）

相中所見，年輕時的張淑儀五官標緻，十分靚女，即使如今已一頭銀髮，但依然Keep住靚樣，非常優雅。張淑儀曾在TVB拍過不少劇集，包括《唔駛問亞貴》、《光怪陸離》、《七女性》、《一屋．兩伙．三人行》等，直至婚後退出娛樂圈，專心照顧家庭。去年張淑儀曾現身邵氏訓練班同學聚會，當時「大姐明」林建明在Facebook曬出大合照，可見胡楓、羅蘭、盧海鵬、郭鋒等都有出席。

去年張淑儀曾現身邵氏訓練班同學聚會。（Facebook@林建明）

去年張淑儀曾現身邵氏訓練班同學聚會。（Facebook@林建明）

去年張淑儀曾現身邵氏訓練班同學聚會。（Facebook@林建明）

一頭銀髮。（Facebook@林建明）

一頭銀髮。（Facebook@林建明）

一頭銀髮。（IG@carinalau1208）

張淑儀的一對仔女已成家立室，女兒鄧愛嘉在2014年與外籍男友Christopher Owen結婚，並於北京舉行一連三日的世紀婚禮，婚後育有一子Rocco，靚仔又可愛。而細仔鄧裕鏗在2019年與同性密友John Auerbach在意大利完婚，當時全家都有飛到當地見證。

張淑儀同一對仔女感情要好，女兒鄧愛嘉（Victoria）已婚，婚後育有一個混血囝囝；細仔鄧裕鏗2019前與同性密友John Auerbach在意大利完婚。（IG圖片）

張淑儀與女兒一家合照。（IG@victoriaxtang）

張淑儀與女兒一家合照。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉同囝囝。（IG@victoriaxtang）

一家三口。（IG@victoriaxtang）

一家三口。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉與劉嘉玲私交甚篤。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉與劉嘉玲私交甚篤。（IG@victoriaxtang）

鄧愛嘉與劉嘉玲私交甚篤。（IG@carinalau1208）