前邵氏女星生日一頭銀髮依然優雅　嫁「最後貴族」退出娛樂圈多年

前邵氏女星張淑儀在1983年與有「最後貴族」之稱的鄧肇堅長孫鄧永鏘結婚後,便退出娛樂圈,婚後育有一女一子鄧愛嘉(Victoria)及鄧裕鏗(Edward),但兩人在1992年離婚收場。離婚後張淑儀與前夫及一對仔女保持良好關係,日前鄧愛嘉在IG曬出多張媽媽的舊照及合照,為媽媽慶祝生日:「She is my everything ! 🥰HAPPY BIRTHDAY MAMA !I love you long time 💕💕」

張淑儀與女兒鄧愛嘉(Victoria)。(IG@victoriaxtang)

鄧愛嘉向媽媽送上生日祝福。(IG@victoriaxtang)

張淑儀好錫孫仔。(IG@victoriaxtang)

年輕時的張淑儀。(IG@victoriaxtang)

溫馨。(IG@victoriaxtang)

張淑儀在1983年與有「最後貴族」之稱的鄧肇堅長孫鄧永鏘結婚後,便退出娛樂圈,婚後育有一女一子鄧愛嘉(Victoria)及鄧裕鏗(Edward)。(IG@victoriaxtang)

相中所見,年輕時的張淑儀五官標緻,十分靚女,即使如今已一頭銀髮,但依然Keep住靚樣,非常優雅。張淑儀曾在TVB拍過不少劇集,包括《唔駛問亞貴》、《光怪陸離》、《七女性》、《一屋.兩伙.三人行》等,直至婚後退出娛樂圈,專心照顧家庭。去年張淑儀曾現身邵氏訓練班同學聚會,當時「大姐明」林建明在Facebook曬出大合照,可見胡楓、羅蘭、盧海鵬、郭鋒等都有出席。

去年張淑儀曾現身邵氏訓練班同學聚會。(Facebook@林建明)

一頭銀髮。(Facebook@林建明)

張淑儀的一對仔女已成家立室,女兒鄧愛嘉在2014年與外籍男友Christopher Owen結婚,並於北京舉行一連三日的世紀婚禮,婚後育有一子Rocco,靚仔又可愛。而細仔鄧裕鏗在2019年與同性密友John Auerbach在意大利完婚,當時全家都有飛到當地見證。

張淑儀同一對仔女感情要好,女兒鄧愛嘉(Victoria)已婚,婚後育有一個混血囝囝;細仔鄧裕鏗2019前與同性密友John Auerbach在意大利完婚。(IG圖片)

張淑儀與女兒一家合照。(IG@victoriaxtang)

鄧愛嘉。(IG@victoriaxtang)

一家三口。(IG@victoriaxtang)

鄧愛嘉與劉嘉玲私交甚篤。(IG@victoriaxtang)

