鄧兆尊爆三太身上「啲嘢」好敏感　打邊爐違禁忌即暈？

鄧兆尊近期成為討論焦點，早前他於YouTube節目《娛樂好好玩》爆料，指某圈中女星於90年代同時與4至6名富商交往後懷孕。其後女星問鄧兆尊應該怎做，之後就同各位富商男友攤牌，節目播出後惹來一陣討論猜測。

鄧兆尊有「現代韋小寶」稱號。（葉志明攝）

日前鄧兆尊再於節目中談及娛圈花生事，但今次故事的主角就是他自己的三太。事緣早前鄧兆尊被拍得與三太一同坐巴士，拍攝者更表示，車程中三太不斷向鄧兆尊訓話，而鄧兆尊則很無奈的玩電話。

鄧兆尊爆三太有禁忌。（《娛樂好好玩》截圖）

節目中，鄧兆尊就為當時事件解話，指其實一早就留意到有女人偷拍他。江美儀就問：「當時係做咩事？」鄧兆尊解釋：「因為嗰日去九龍城一間打邊爐食嘢，因為嗰度難泊車。嗰度又近酒店嗰邊。」謝遜又問點解要坐巴士，他又回覆：「嗰日食飯係八點喎，屋企司機又放咗工，我又唔鍾意揸車。咁我梗係揀最舒服方法啦，落車行1分鐘就到，又有冷氣又唔使揸。」

鄧兆尊的3 位女友， Carmen（下排右三）、Cherry（上排左四）、Claire（上排左三）相處融洽，不過Claire位置已被陳小姐頂上。（微博圖片）

江美儀又問，為何會出現三太「訓話」的畫面，鄧兆尊又解釋：「當時同佢講有啲咩人去，佢做咩嘢㗎。」江美儀：「即係你之前未brief佢？」鄧兆尊回應：「佢brief我呀。即係佢話：『有咩食㗎？會唔會有啲嘢攞咗出嚟我頂唔住？』」江美儀好奇，難度是三太不吃牛肉？鄧兆尊回答：「係呀。見到就要避一避。」似乎經謝遜解釋後，江美儀才知道可能是因為一些玄學上的原因，表現得相當驚訝。鄧兆尊補充：「唔係，即係有啲海產類呢？佢見到會瞓覺。即係佢身體嗰啲嘢比較敏感。」又指着謝遜說：「嗱，呢啲又睇到就係真實嘅個案。江美儀恍然大悟：「哦！真係㗎？」

鄧兆尊新女友陳妙慧(Nana)接受訪問。

鄧兆尊新女友陳妙慧（Nana）原來有靈異體質。

其實去年，鄧兆尊紅顏知己陳妙慧（Nana）就曾於《直播靈接觸》中表演請狐仙上身，更自言16歲開始便見到靈體，她說：「我以前住嗰間屋，有個女仔上吊死，當時我唔知㗎，我聽到拖鞋聲，佢過嚟拍我膊頭話:『你瞓覺啦，我唔會傷害你。』佢咁樣一講，我自己都好驚！」