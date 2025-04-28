淮水竹亭劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《淮水竹亭》陸劇又名(竹業篇、狐妖小紅娘竹業篇、狐妖小紅娘漫改劇、狐妖小紅娘·竹業篇)，改編自同名漫畫《狐妖小紅娘》。有繆文靜、丁婭作為編劇，杜林為執導，由劉詩詩、張雲龍領銜主演的一套以古裝奇幻為題材的電視劇。

作為《狐妖小紅娘》的二部曲，演員陣容無可匹敵，先有實力派古裝劇女神劉詩詩擔任女主角，配角人馬還有一眾當紅演員，包括《五福臨門》的吳宣儀、《大夢歸離》的侯明昊、《永夜星河》的丁禹兮、《難哄》的章若楠、《九重紫》的孟子義以及《失笑》的沈月，實在迫不及待劇集精彩放送！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧淮水竹亭@Weibo

《淮水竹亭》電視劇情大綱

在人與妖勢不兩立的仙俠世界裡，兩大家族的掌舵人：東方家的東方淮竹和王權家的王權弘業，決定重振由王權家牽頭的一氣道盟，聯合各大家族和門派，維護人妖之間的平衡與秩序，共同努力穩定局勢。神火山莊大小姐東方淮竹（劉詩詩 飾）天生靈力強大，背負著家族的榮耀和責任，為了平息南垂的妖患，她踏上了冒險之旅，邂逅行俠仗義的面具組織首領王權弘業（張雲龍 飾），他擁有強大的法寶「天地一劍」。

東方靈族繼承人東方淮竹為守護人族，與王權弘業並肩作戰，聯手對抗妖界入侵，兩人深入南垂的腹地，王權弘業與南垂妖皇展開激烈戰鬥，弘業英勇的形象瞬間打動了淮竹的心。淮竹親手為弘業製作了面具，兩人約定「七月初七，淮水竹亭」再會。淮竹為幫弘業找回劍心，不惜將全數靈力注入腹中，生下了孩子王權富貴，因此靈力耗盡，她倒在弘業的懷裡，自此兩人陰陽兩隔。

《淮水竹亭》播出時間｜最新追劇日曆

《淮水竹亭》電視劇幾時播?《淮水竹亭》一共有36集，由愛奇藝播放，4月28日起，VIP會員每日18:00更新2集。5月12日起VIP會員每日18:00更新1集。非會員18:00轉免1集；(首日12:00 VIP6集、12:00免費2集)

《淮水竹亭》演員人物關係圖

《淮水竹亭》演員

劉詩詩 飾 東方淮竹

東方靈族的大小姐；東方秦蘭的姐姐；王權富貴的母親；靈力強大，額間有神火印記，嫁給了王權弘業

电视剧淮水竹亭@Weibo

張雲龍 飾 王權弘業

王權家的掌舵人；面具組織的首領，力量強大，與淮竹對抗妖界，為了救她以娶妾的名義接入家中

电视剧淮水竹亭@Weibo

沈月 飾 東方秦蘭

東方靈族的二小姐；東方淮竹的妹妹，與姐姐一樣有強大靈力，額頭有神火印記

电视剧淮水竹亭@Weibo

吳宣儀 飾 王權醉

王權弘業的妹妹；面具組織的幻夢劍客，善於精神法術，三歲就懂得催眠，六歲掌握了禦物之術

电视剧淮水竹亭@Weibo

章若楠 飾 楊雁

电视剧淮水竹亭@Weibo

丁禹兮 飾 張正

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孟子義 飾 青木媛