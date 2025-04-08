粵語舞台劇《白蛇傳》首度全劇公開 羅文官方紀念網站獨家上映

82年羅文、汪明荃、米雪、盧海鵬在銅鑼灣利舞台上演粵語舞台劇《白蛇傳》，演出連台爆滿，加場門票二小時內售罄，觀眾反應熱烈。

今年為紀念羅文八十歲冥誕，羅文官方紀念網站（roman-tam.com)已於3月4日《白蛇傳》當年公演的日子，推出網頁版「白蛇傳專場」；也為了紀念再度加場演出的日子，選在4月8日開始連載播放全劇影片。

全劇能夠問世，是由羅文家姐向香港文化博物館申請當年捐贈母帶的數位版本，並授權於羅文官方紀念網站獨家播放，日後更有製作紀念DVD的計劃。

這齣1982年上映的《白蛇傳》，不單是香港第一部粵語舞台劇，也是兩位不同電視公司當家花旦汪明荃（無線）、米雪（麗的）合作的創舉，羅文獨資成立製作公司推動此劇，邀請黃霑寫劇本，鍾肇峰、趙文海分工打造全劇音樂，製作也特別考究燈光舞台效果，特與廣東歌舞團（今：廣東歌舞劇院）合作，採用當年最先進的投射燈；在傳統故事的基礎上，融入現代藝術，具有傳承的意義。

2025年4月8日（星期二）晚上八時正，羅文官方紀念網站（roman-tam.com）開始連載上映粵語舞台劇《白蛇傳》全本影片。