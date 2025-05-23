男公館｜羅宏正滿意100天體態訓練　陳奕自肥：每天換不同的女生

台灣偶像劇《男公館》由張立昂、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田、孫沁岳、陳奕、李千娜主演，故事是從一個鑽石貪念而展開的追殺行動，結果男主角群誤闖男公館卻華麗轉身成為紅牌男公關的黑色喜劇。早前劇中演員到港進行宣傳活動，而7名男演員就接受《香港01》的專訪。

台灣偶像劇《男公館》由張立昂、吳思賢、周予天、羅宏正、石知田、孫沁岳、陳奕、李千娜主演。(胡凱欣 攝)

陳奕是這劇的製作人同樣也是演員，首次當製作人的他表示一切都是由疫情的時候開始的，因為那個時候有了更多的時間，把自己的構思變成一個劇本：「就希望説讓自己能夠把被動化為主動，那其實一直都有這樣的想法跟概念。」他再透過時間的整理之後，再找出他的好朋友們一起參與演出。

陳奕是這劇的製作人同樣也是演員。(胡凱欣 攝)

至於《男公館》這個劇是說什麼的？

陳奕就表示《男公館》是講述「一個人性還有自我價值尋找的一個故事」，而拍攝則盡量用一些比較詼諧及黑色幽默的方式去拍。說到選角，陳奕說是跟監製及導演一起討論出來的：「比如説像我們那時候在創造一個角色叫Tony的時候，然後我們跟導演在聊，導演第一個想到的就是立昂。」他們除了是演員外，更有歌手在其中，因為在劇中會有一些唱歌表演方面的場景，所以才會找到他們加入。

說到選角，陳奕說是跟監製及導演一起討論出來的。(胡凱欣 攝)

一群男生一起拍劇會有什麼趣事？

陳奕覺得一群男生在一起大家的智商都會明顯的降低，更舉例說導演會受不了說「好好好大家安靜我們可以認真的在拍戲」，但他們就是會想辦法把導演拉進來一起瘋：「因為導演也是個白痴，他也是個臭直男，所以我們常常就是拍一拍，然後大家就會很熱鬧這樣。」

陳奕覺得一群男生在一起大家的智商都會明顯的降低。(胡凱欣 攝)

劇中以男公關為主，他們對於要演男公關會否覺得不習慣

羅宏正就馬上表示「當然會」，但他覺得前置的安排很周到，原來是因為陳奕找來專業的教練及營養師，幫助他們在100天內，把體態訓練到最理想。除了管理身材外，還有禮儀課，他們被安排上了「男公關的禮儀課」，所以準備都很充足的。羅宏正不禁表示：「給我們很多安全感，以及給我們很多自由度來創作這個角色，所以是一個很棒的體驗。」

羅宏正馬上表示演男公關會覺得不習慣。(胡凱欣 攝)

當男公關要露身材？

說到要管理身材，他們被問到劇裡面是否有脱衣服的情節時，吳思賢表示有：「得脫嘛，其實裡面大家都有橋段是需要這樣子。」而受訪的7個人中就有6個是男公關，都需要脫衣服，因為要跳舞。

受訪的7個人中就有6個是男公關，都需要脫衣服，因為要跳舞。(胡凱欣 攝)

被問到男公關裡誰演得最誇張時，眾人不禁指著陳奕，你一言我一語的說他有大量自肥的場景。羅宏正表示：「因為他不好意思跟我們開口説這個角色，其實他的角色尺度非常大，之外也非常的要，我就直接説了，要放得非常開，然後要有不能有任何的包袱。所以他把這個角色，這麼難的角色留給自己。這個爛攤子留給自己，然後其他的角色，我們就比較好溝通，因為他就説我都演這樣的了，就比較好説服我們。」

眾人被問到今次沒太多女演員，會否覺得很單調時，他們都直指「我們的客人都是女生」，所以不會有缺少女生的情況出現。陳奕更狠狠拋下一句「我們每天都換不同的女生」，他其實是說劇裡面，因為每天都有不同的客人，所以其實女演員是很多的。

陳奕更狠狠拋下一句「我們每天都換不同的女生」。(胡凱欣 攝)

7位男演員之中到底誰的肌肉最厲害，6人都不約而同的指向吳思賢說：「小樂啊！」到底他的肌肉有多厲害，可能就要到時留意播出，本來很多肌肉的他再多加訓練後，應該會一排排的巧克力出現。

7位男演員之中到底誰的肌肉最厲害，6人都不約而同的指向吳思賢。(胡凱欣 攝)

幾位男公關有什麼比較特別的地方

陳奕

陳奕率先爆自己劇中飾演的是「張益豪」，而他的角色中是有一點「行為過度執行症候群」，他尤其是性的方面，會很過度的去執行很執著：「我就是要！」陳奕是一名健身教練，熱情大方卻性愛成癮，曾經是健身教練，但卻因為太過熱情，見人就抱見人就吻被投訴性騷授，最終丟了工作。來到男公館，張益豪久早逢甘露如魚得水，他身材健碩熱情似火，受到熱烈歡迎，許多客戶都想約他出去開房。對此，他來者不拒。

陳奕率先爆自己劇中飾演的是「張益豪」。(胡凱欣 攝)

羅宏正

羅宏正表示自己飾演的是陳子川，目的是要保護一個重要的證人，而他在劇中就有狂躁症，他表示劇中「想要幹掉大哥，做大哥」。原來他還有另一個身份，就是臥底警員，為了保護證人，去了男公館當男公關。

羅宏正表示自己飾演的是陳子川。(胡凱欣 攝)

周予天

周予天在劇中飾演李峋，他表示自己是個IT男：「他的電腦這一方面的技術很強！」但是因為一場意外，讓他成為了一個復仇的人及唯一的目擊證人。周予天眼睜睜見全家葬身火海，精神崩潰，躲避在酒精的麻痺下。

周予天(中)在劇中飾演李峋，他表示自己是個IT男。(胡凱欣 攝)

張立昂

張立昂飾演Tony，是男公館總監，他表示自己是「那個把大家推下火坑的那個人」。劇中他為男公關們提供訓練及照顧，而且很喜歡表演，男公館的表演都少不了他。

張立昂(中)飾演Tony，是男公館總監。(胡凱欣 攝)

吳思賢

吳思賢飾演的是徐承瀚，有人格分裂的情況，因小時候被霸淩，轉而苦練拳擊，成了地下拳手。