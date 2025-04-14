前《東張》主持移加轉型KOL　讚兒子似木村「𢱑捞」母子檔齊搵錢

現年41歲的前TVB《東張西望》主持容羨媛（Fion），去年正式離開合作16年的TVB，舉家移民加拿大溫哥華，並轉型成為KOL，不時於YouTube頻道分享移民生活點滴。她曾自曝初到異地時經歷「黑暗三個月」，當時丈夫因工作仍在香港，她有三個月獨自照顧一對子女，買菜、做家務、接送放學等一腳踢，壓力之大更令她在片中哽咽，令人心疼。

容羨媛曾是《東張西望》主持。（IG@fiyung）

容羨媛加入TVB十六年，訪問過無數巨星。（IG@fiyung）

容羨媛舉家移民加拿大溫哥華。（IG@fiyung）

容羨媛曾自曝初到異地時經歷「黑暗三個月」，當時丈夫因工作仍在香港，她有三個月獨自照顧一對子女，很不容易。（YouTube截圖）

不過如今，容羨媛一家已團聚，同時逐漸適應當地生活，除了擔任溫哥華電台主持外，除重操故業與章志文合體主持當地的電台節目《流行多市》，亦積極經營網上頻道及社交平台，拍片分享生活與育兒心得。隨着10歲兒子Fraser長大，容羨媛更實行「母子檔」合作，近日她在社交平台發文讚兒子似男神木村拓哉，為對方「𢱑捞」：「各大品牌如需要模特兒，請下面留言！（有人問我佢呢個髮型係咪扮伊健，我話係木村！）#花灑哥 #fraserchan #kidsmodel」。

在加國展開新生活。（IG@fiyung）

容羨媛現時無論工作還是生活上，都開始適應。（IG@fiyung）

容羨媛非常疼錫一對子女。（IG@fiyung）

Fraser換了新髮型。（IG@fiyung）

照片中，Fraser換了新髮型，頂着一頭日系卷髮，造型時尚，可謂愈大愈靚仔、甚有明星相；網民紛紛留言：「真係型仔到不得了」、「第一眼就係木村」、「超級靚仔」；就連有潮流達人之稱的視帝陳山聰、鍾嘉欣和MIRROR成員邱士縉 (Stanley）等都讚。

視帝陳山聰和MIRROR成員邱士縉 (Stanley）都留言讚。（IG@fiyung）

容羨媛移民溫哥華後，便重操故業與章志文合體主持當地的電台節目《流行多市》。（YouTube截圖）