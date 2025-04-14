性格女歌手型佬老竇曝光　身型高大結實令女導演心心眼：可做演員

近年轉型為獨立歌手的陳凱詠（Jace）發展不俗，日前在《Chill Club 推介榜年度推介》頒獎禮上奪「年度女歌手銅獎」，更口快快自爆將會登上紅館舉行個人演唱會，令粉絲期待不已。陳凱詠曾透露音樂天份是遺傳自父母，更曾在演出時眼泛淚光感激父母不會錯過自己的每一場表演，與父母關係密切。近日，陳凱詠就與爸爸同遊夏威夷，她還將二人的旅程點滴分享到社交平台，父女之間的互動溫馨又搞笑，充滿愛。

陳凱詠日前得獎時，口快快自爆將會登上紅館舉行個人演唱會。（IG@jacechw）

陳凱詠近日與爸爸到夏威夷出席婚禮。（IG@jacechw）

父女裝！（IG@jacechw）

相隔7年再次父女同遊，陳凱詠感觸良多。（IG@jacechw）

陳凱詠近日與爸爸到夏威夷出席婚禮，相隔7年再次父女同遊，陳凱詠有感而發，「七年前因為要參加法國朋友的一個婚禮，促成了兩父女第一次的歐洲旅行，那時候我還未出道做歌手。七年後再次因為參加朋友的婚禮，和爸爸去了這個他從小就很想去的夏威夷旅行，發現我們都成長了很多。」

網民大讚陳爸爸有型！（IG@jacechw）

父女互動好有愛！（IG@jacechw）

陳凱詠擔任爸爸「專屬攝影師」。（IG@jacechw）

幫爸爸記錄滑水英姿。（IG@jacechw）

照片中，陳凱詠擔任「專屬攝影師」幫爸爸拍了不少型相，又為對方記錄滑水英姿，還一起喝椰青，畫面溫馨。 然而，網民焦點卻意外落在陳父身上！陳爸爸樣子年輕俊俏，外型高大有型配上一身古銅膚色，甚有明星相，有網民更指他與姜皓文有幾分相似，並激讚：「陳爸 型英帥靚正」、「爸爸型到一個點」、「哇爸爸型到好似男朋友咁呀」；就連導演彭秀慧也心心眼，忍不住留言：「你爸爸可以做演員！」陳凱詠笑言：「你唔好講笑呀一陣佢真係話要試㗎。」彭導直接回覆：「記錄在案 ！」

有網民指陳父與姜皓文有幾分相似。（IG@jacechw）

彭秀慧對陳父心心眼。（IG@jacechw）

陳凱詠在自拍。（IG@jacechw）

陳爸爸也在自拍。（IG@jacechw）

此外，這趟旅程原來暗藏笑料。陳凱詠在限時動態爆料，更指爸爸原本是機不離手的「網癮青年」，跟著她和她的朋友逛街時四圍打卡，但卻在出海時不慎將手機掉進海中，讓她哭笑不得。之後，陳凱詠又錄下爸爸的「老土金句」：「襯（趁）有機會多啲同屋企人去吓旅行啦！」兩父女互動十分有趣。

陳爸爸跟著女兒去Shopping！（IG@jacechw）

爆爸爸出海時不慎將手機掉進海中。（IG@jacechw）

笑指爸爸原本是機不離手的「網癮青年」。（IG@jacechw）