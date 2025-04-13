炎明熹絕密性感片段流出　激罕透Bra谷胸引粉絲騷動：好索啊救命

炎明熹（Gigi）憑參加無綫選秀節目《聲夢傳奇》奪冠入行，隨即獲公司力捧，入行短短3年多被冠以「樂壇小天后」。惟自去年起疑因續約問題而「被消失」幕前。「暫別」期間炎明熹返學、去旅行，過回大學生生活，然而一班粉絲依然不離不棄，靜待偶像回歸。日前炎明熹迎來20歲生日，粉絲更豪租多個大型廣告燈箱作生日應援，滿滿的祝福令炎明熹一度情緒波動爆喊，獲粉絲紛紛留言打氣支持。

炎明熹自去年起疑因續約問題而「被消失」幕前。（IG@yiminghay）

保持更新社交平台與粉絲互動。（IG@yiminghay）

「暫別期間」炎明熹回歸校園生活，早前以學生身份接受訪問。（影片截圖）

雖然炎明熹展示未有新作面試，但近日就有粉絲在社交平台以「就想看營業的炎明熹」為題，分享其「私藏」幕後花絮。縱使以往炎明熹都曾以性感造型亮相，但今次整個整個衣著打扮可以說是挑戰尺度，也衝擊粉絲眼球，隨即引起熱討。據該博主留言指，片段是之前炎明熹拍攝雜誌封面時的側拍，片中她一改乖乖女形象，激罕以性感造型示人，身穿短身上衣大露纖腰，背部設計透出其黑色內衣，正面視覺若隱若現，下身則短裙騷出大腿，型格中透著嫵媚。

炎明熹日前20歲生日，在其網上頻道與粉絲聊天。（YouTube@明Gi台 截圖）

粉絲豪租多個大型廣告燈箱作生日應援（YouTube@明Gi台 截圖）

炎明熹20歲生日當日，情緒難自控地流淚。（IG@yiminghay）

雖然衣著性感，但炎明熹全程表現自如，不僅毫不怯場，更如專業模特兒般在鏡頭前擺出多個姿勢，散發滿滿自信。影片上載到社交平台後，瞬即引起粉絲騷動，有粉絲質疑是不是AI片，博主肯定回答：「咩ai啊，珍珠都無咁真啊」；其他粉絲則驚呼：「好索啊救命」、「好有氣質,超型」、「拿我命3000？？？」群情洶湧。

近日就有粉絲在社交平台以「就想看營業的炎明熹」為題，分享其「私藏」幕後花絮。（小紅書截圖）

好性感！（小紅書截圖）

不得了。（小紅書截圖）

正面更是若隱若現！（小紅書截圖）

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炎明熹過往性感造型。（IG@yiminghay）

炎明熹過往性感造型。（IG@yiminghay）