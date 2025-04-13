東張西望｜苦主被阿姨連還起飛腳踢鐵閘達10年：你唔好再搞當我錯

TVB節目《東張西望》今日（13日）講到一名阿姨向阿叔家的鐵閘「起飛腳」狂踢，前前後後更達10年之久！苦主高叔對於阿姨的所作所為感到無奈，他表示：「覺得自己好似行咗衰運咁！」

今日《東張西望》講到一名阿姨向阿叔家的鐵閘「起飛腳」狂踢，前前後後更達10年之久。(節目截圖)

若主高叔對於阿姨的「所作所為」感到無奈。(節目截圖)

高叔指阿姨住在他斜對面，十年前她突然走到高叔門口踢閘，高叔打開門阿姨就跑走，之後就被她騷擾足10年。從閉路電視中可以見到阿姨瞄準高叔門口的鐵閘，然後使出「連環踢」，踢完就從樓梯逃走，阿姨更對他的鐵閘做出奇怪的動作。

十年前阿姨突然走到高叔門口踢閘，高叔打開門阿姨就跑走，之後就被她騷擾足10年。(節目截圖)

從閉路電視中可以見到阿姨瞄準高叔門口的鐵閘，然後使出「連環踢」，踢完就從樓梯逃。(節目截圖)

高叔表示不認識阿姨，不知道何時結的怨，高叔更問她：「你做乜成日喺我門口搞我？我又冇得罪你，我唔識你，我又冇同你傾過計，又冇交流過！」但阿姨一直都不肯承認，而阿姨踢閘的聲響更驚動鄰居，鄰居指她每天都會來踢閘：「通常都係4點零鐘，（佢淨係踢呢個單位？冇踢其他嘅？）冇冇冇。」從此可見阿姨只對高叔單位的鐵閘有興趣。

高叔表示不認識阿姨，不知道合時結的怨。(節目截圖)

阿姨一直都不肯承認，而阿姨踢閘的聲響更驚動鄰居。(節目截圖)

阿姨一直都不肯承認，而阿姨踢閘的聲響更驚動鄰居。(節目截圖)

阿姨更向高叔單位倒水。(節目截圖)

有鄰居表示阿姨認識了同座的一位男士並結婚後，就搬到低層的單位同住，高叔理應安枕無憂，但可惜事與願違。阿姨對高叔的攻擊未有見停的跡象，阿姨更在高叔門口倒水，高叔並沒有反撃，只是求阿姨給他一條生路。高叔表示希望阿姨不要再纏著他：「你唔好再搞啦，當我錯，我大聲咗話你！我對唔住，對唔住，對唔住！」高叔指自己已經不停向她道歉，但她仍然繼續惡行。

高叔並沒有反撃，只是求阿姨給他一條生路。(節目截圖)

高叔指自己已經不停向她道歉，但她仍然繼續惡行。(節目截圖)

高叔忍無可忍後安裝了閉路電視，更拿著片段報了警，但警方向他表示沒能為力。他們指因為如果拘捕了阿姨，阿姨精神有問題也是判進精神病院，出來後又會重蹈覆轍。他唯有轉向房署求助，但房署卻把他轉介到社署，一直未有實際的行動。

高叔拿著片段報了警，但警方向他表示沒能為力。(節目截圖)

高叔唯有轉向房署求助，但房署卻把他轉介到社署，一直未有實際的行動。(節目截圖)

高叔的太太更因此而受到極大委屈，他更說到哭：「嗰段時間，我啲火氣真係成日大大聲話佢，我自己……都唔好意思，對我老婆咁樣……我對佢唔住！」原來是因為高叔一口的冤屈氣沒處發洩，所以對著老婆發脾氣。

高叔的太太更因此而受到極大委屈，他更說到哭。(節目截圖)

原來是因為高叔一口的冤屈氣沒處發洩，所以對著老婆發脾氣。(節目截圖)

《東張西望》到阿姨住的該樓層了解，剛好就撞到阿姨及現任老公梁先生，梁先生被問知不知道原因時，他即表示不知道更馬上叫阿姨過來：「你過嚟先，唔好講咁多嘢。」阿姨大聲說：「唔知啊！唔行啊！」梁先生向節目組表示阿姨指因為高叔「鬧佢啊媽」。高叔即表示自己沒做過，更把影片拿給梁先生看，梁先生直指阿姨「精神有問題」：「佢有精神科。」

《東張西望》到阿姨住的該樓層了解，剛好就撞到阿姨及現任老公梁先生。(節目截圖)

梁先生向節目組表示阿姨指因為高叔「鬧佢啊媽」。(節目截圖)

阿姨被當面問到為什麼要騷擾高叔，她即抗拒表示：「你咩你嚟啊，我唔知你講乜嘢啊！」連她老公都問是否有踢門，她即否認：「真係諗唔起喎！我諗唔起喎，你問我都冇用！我唔知喎，我諗唔起。」最後阿姨表示一切皆因由高叔做了一些過份行為開始，阿姨聲淚俱下：「佢鬧我先，我先至迫住咁做，我問天公我問心無槐！」阿姨與高叔展開對質，明天（14日）將會播出對質內容。

阿姨被當面問到為什麼要騷擾高叔，她即抗拒表示唔知。(節目截圖)