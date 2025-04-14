Stanley借透視裝予Ian巡演　Jer睇Coldplay氣氛超正Marf有驚喜

MIRROR第二小隊「禿鷹小組」Ian、Jer、Stanley、Tiger，今晚繼續《Wild and Gentle Live 2025》，台下除有吳林峰外，夜粥小組Lokman、AK、Frankie、Alton仲有睇騷之鬼Jeremy齊撐場。

「禿鷹小組」一連二場演唱會順利完成。（陳順禎攝）

完騷受訪，4人感恩天公造美，談到Stanley透視裝上陣，抬起女舞蹈員大跳辣身舞，他直言：「我好似唔小心，慢慢走咗去呢啲台風，搬吓人。」他強調是排舞師的編排，但直認透視裝是自己想要，又即場表示可大方借予Ian巡唱時穿，但遭對方火速拒絕。

MIRROR的Lokman、AK、Frankie、Alton、Jeremy齊撐場。（陳順禎攝）

Stanley話每次開騷都要「搬人」。（陳順禎攝）

Jer在首晚演出時，忘記要為Stanley結他伴奏，雖然第二晚沒有重犯錯誤，但被Stanley踢爆連總綵排時都忘記，Jer解釋因在台上時間太長，加上首唱新歌緊張，他坦言不太滿意第二場表演。 至於他與Ian選唱《紅豆》，Jer表示：「想揀慢歌，同Ian合唱，又幾啱我哋兩把聲，(與方大同有關？)本身我有諗過向方大同致敬。」

Jer不太滿意第二場表演。（陳順禎攝）

Jer早前有看Coldplay演唱會，他指現場氣氛好好，大家像開party咁，又大讚Marf的表現，Stanley補充：「Marf的表演一向都好勁，希望大家多睇本地的歌手藝人，多啲留意。」對於頭場有粉絲因排隊安檢導致遲入場，並被偷電話，Stanley表示今日情況有改善，強調每一次做作何活動都會汲取經驗，下次再做好點。

Ian昨晚跳唱《NPC的一場意外》，被問到可會加入演唱會歌單時，他表示暫時未諗。（陳順禎攝）