81歲老戲骨揸保時捷離開電視城被攔截 停車同網民合照獲激讚親民

現年81歲的TVB老戲骨劉丹入行超過50年，演藝生涯中飾演過大量令人留下深刻印象的角色。雖然年過80，劉丹依然憑《愛‧回家之開心速遞》「熊樹根」一角深受網民喜愛。日前有網民於電視城門口捕獲劉丹，他駕保時捷愛車離開，被網民截停後卻顯得一臉錯愕，反應似乎有些少遲鈍，掀起他年過80是否仍適合駕車的熱議。

劉丹演藝生涯中飾演過大量令人留下深刻印象的角色。（資料圖片）

日前有網民在電視城外捕獲劉丹駕車離開電視城，並將片段分享到小紅書，留言寫道：：「丹爺80多歲還在開車，還在上班再看看你還不努力#趁年輕多努力#TVB#叉燒炳#愛回家之開心速遞#TVB港劇#TVB劇#TVB明星#真情」。

日前有網民在電視城外捕獲劉丹駕車離開電視城。（小紅書）

從影片可見，當日劉丹正駕着黑色保時捷離開電視城，於電視城門外被網民攔截後一臉錯愕，面容疲倦的劉丹笑容不多，遲疑片刻才意會到網民希望合照。劉丹本想依照網民的指示，欲轉左的劉丹定下神來才留意到只可以轉右，反應稍微有些遲鈍。

網民要求劉丹停車合照。（小紅書）

劉丹似乎是聽不懂網民說什麼，而不是反應遲鈍。（小紅書）

雖然劉丹可以不應網民要求離去，但他仍肯停車與網民合照，獲大批網民激讚親民貼地。不過有網民就指劉丹年屆81還駕車，擔心其安全：「80 歲起反應都遲鈍了，開車會有點危險」、「80歲不開幾時開？等90再開？」、「香港駕駛證能到幾歲啊」、「到死都可以，看你身體健康允許就行」。另外，有大批網民就批評樓主沒禮貌：「莫名其妙，開著車叫人下來給你拍照，你是皇帝定太后？」、「怎麽感覺這樣好沒禮貌，截車要合影」、「別人在開車叫人家下來合影，你禮貌嗎」。