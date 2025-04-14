圈中黃金剩女與小粉絲互動流露母愛　曾憂慮生育問題諮詢雪卵事宜

現年49歲的「視后」佘詩曼（阿佘），2023年憑藉無綫劇《新聞女王》中「Man姐」一角第三次贏得「最佳女主角」，人氣再攀高峰，不僅在香港受歡迎，更在內地圈粉無數。目前佘詩曼正準備投入《新聞女王2》的拍攝工作，日前她在社交平台分享劇組圍讀劇本的合照，令觀眾期待值飆升。

佘詩曼憑《新聞女王》Man姐一角，第三次贏得「視后」。（IG@charmaine_sheh）

日前佘詩曼在社交平台分享劇組圍讀劇本的合照，令觀眾期待值飆升。（IG@charmaine_sheh）

雖然新劇尚需時日才能與觀眾見面，但粉絲對偶像的愛又點會受時間限制。近日，有粉絲在社交平台分享一段佘詩曼在機場拖住一位小粉絲的影片，並寫道「大手牽小手 萌上加萌，佘佘給取起名的粉絲寶寶長大啦~」片中，佘詩曼戴著墨鏡，一身休閒打扮，雖低調仍難掩星味，皮膚狀態更是好得驚人。

近日，有粉絲在社交平台分享一段佘詩曼在機場拖住一位小粉絲的影片。（小紅書截圖）

原來這位小粉絲的名字，是有佘詩曼起的。（小紅書截圖）

逗得佘詩曼很開心。（小紅書截圖）

而向來氣場強大的佘詩曼，一見到小粉絲瞬間被融化，不僅親切牽著對方走向閘口，期間還有說有笑，又拿起手機蹲下與小粉絲頭貼頭自拍，流露出滿滿的母愛，讓不少都大感羨慕，希望成為該位小粉絲。

佘詩曼拿起手機蹲下與小粉絲頭貼頭自拍。（小紅書截圖）

流露出滿滿的母愛。（小紅書截圖）

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49歲的佘詩曼至今單身，但身邊契仔契女眾多，足見她對小朋友的喜愛。早年她在真人騷《看我的生活》中坦言，曾擔心未能生兒育女，又指以前有男朋友時因專注事業而冷落對方，導致最後分手收場，並表示若能像好友歐陽震華一樣找到完美伴侶共度一生就最理想。

佘詩曼非常喜歡小朋友。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼在節目《看我的生活》中坦言有想過生小朋友。（影片截圖）

佘詩曼也承認有想過「雪卵」。（影片截圖）

當年45歲的佘詩曼，亦透露對生育的憂慮，擔心若47歲生小孩，孩子20歲時自己已67歲。（影片截圖）

佘詩曼向醫生諮詢「雪卵」資料。（影片截圖）

當年45歲的佘詩曼，亦透露對生育的憂慮，擔心若47歲生小孩，孩子20歲時自己已67歲，「還生出來嗎？」隨後佘詩曼獲安排見醫生，諮詢關於「雪卵」的資訊，當醫生指45至50歲女性卵子狀態可能變差時，佘詩曼一度嚇到，所幸醫生解釋卵子質量與年齡未必直接相關，才讓她鬆一口氣。 而巧合的是，佘詩曼最為人知的兩位舊愛陳浩民和鄭嘉穎，以及緋聞對象張智霖、林峯、馬德鐘等如今皆擁有幸福家庭，粉絲也祝福偶像能遇到真命天子。

佘詩曼與陳浩民。（影片截圖）

鄭嘉穎和佘詩曼於2009年拍拖，二人於2007年合作《法證先鋒》而傳出緋聞。（VCG）

佘詩曼被封圈中黃金剩女。（IG@charmaine_sheh）