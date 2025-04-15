潘志文重遊《天地男兒》拍攝場地　昔日「華業銀行」如今竟變....

無綫多年來製作無數經典神劇，成為幾代人的共同回憶，拍攝場地也引發不少人好奇。近年，內地興起一股到港劇、港產片拍攝場地打卡的熱潮，劇迷紛紛前往昔日取景地點朝聖。而最近，潘志文就在社交平台分享當年《天地男兒》中「華業銀行」的現貌。

《天地男兒》擁有台慶劇級數陣容，成當年收視最高第三位。（劇照）

劇集成為觀眾集體回憶。（《天地男兒》劇照）

1996年播出的《天地男兒》絕對稱得上是無綫經典之一，劇中雲集鄭少秋、羅家良、張智霖、古天樂、宣萱及張可頤等一線演員，陣容達鑽石級，多年來，劇集在不同電視台不時重播，於華人地區非常受歡迎，隨着劇集播出近30年，不少網民好奇當年的取景地點如今變成怎樣。潘志文近日就在小紅書發布短片，標題寫道：「《天地男兒》華業銀行取景地，30年過去了，大家還認識嗎？」

潘志文帶網民重遊《天地男兒》的拍攝場地。（小紅書截圖）

當年拍攝華業銀行的出入口。（小紅書截圖）

潘志文在這裡有滿滿的回憶。（小紅書截圖）

片中，潘志文表示身處尖沙咀廣東道，指著身後的建築物問劇迷：「係咪熟口熟面呢？」，原來此處正是當年劇中「華業銀行」的出入口，「平時我呢個葉永基返工、放工、上車、落車，都係喺呢度拍嘅。」潘志文之後開估，指當年拍攝的位置就是尖沙咀廣東道100號（如今已變為Apple Store旗艦店），儘管周邊商鋪早已改變，但從上看下來，相信會勾起大家很多回憶，如果劇迷路經不妨打卡留念。

當年的《天地男兒》，至今成為神級。（劇集截圖）

當年的《天地男兒》，至今成為神級。（劇集截圖）

當年的《天地男兒》，至今成為神級。（劇集截圖）

如今出入口已經變為Apple Store旗艦店。（小紅書截圖）

潘志文表示儘管周邊商鋪早已改變，但從上看下來，相信會勾起大家很多回憶。（小紅書截圖）

影片引起熱烈迴響，網民紛紛留言：「原來是這裡」、「最喜歡的Tvb家族片」、「永遠的經典」、「懷念以前的TVB劇，現在都是什麼了，再也回不去了。」、「好懷念以前嘅Tvb，無論係劇情定係演員，都係一流嘅」，令人感到唏噓。

潘志文又稱《天地男兒》當年是大製作。（小紅書截圖）

華業銀行內籠雖然是搭出來。（小紅書截圖）

但都好大規模。（小紅書截圖）

同埋好大好靚。（小紅書截圖）