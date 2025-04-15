馬國明大爆婚後夫妻甜蜜溫馨點滴　胡鴻鈞推廣東歌擔心聽眾會流失

馬國明及胡鴻鈞日前（12日）空降南京一商場，受邀出席該商場的「春日星光見面會」。活動現場，馬國明和胡鴻鈞與粉絲們進行了熱情的互動。馬國明不僅與粉絲們分享了快樂的時光，還現場重現了他所參演的電視劇中的經典場景，讓現場的氣氛達到了高潮。

馬國明及胡鴻鈞日前空降南京一商場，受邀出席該商場的「春日星光見面會」。(公關提供)

活動現場，馬國明和胡鴻鈞與粉絲們進行了熱情的互動。(公關提供)

與此同時，胡鴻鈞也帶來了驚喜，他現場演唱了自己最新單曲的片段，美妙的旋律和動人的歌聲讓在場的每一個人都陶醉其中。在活動過程中，二人對南京ifc商場讚不絕口。一致稱讚商場營造出了令人倍感愜意的購物環境，無微不至的服務更是給他們留下了深刻的印象。

胡鴻鈞也帶來了驚喜，他現場演唱了自己最新單曲的片段，美妙的旋律和動人的歌聲讓在場的每一個人都陶醉其中。(公關提供)

馬國明興奮地表示，他的太太向來熱衷於購物，而商場內豐富多樣的商品精准契合了她的喜好。並滿懷期待地透露，日後定要攜家人一同前來，在此盡情享受購物的樂趣。

馬國明興奮地表示，他的太太向來熱衷於購物。(公關提供)

胡鴻鈞則對商場的商品豐富程度驚歎不已，直言這裡的商品種類應有盡有，是來南京遊玩時不可錯過的購物勝地。

胡鴻鈞則對商場的商品豐富程度驚歎不已，直言這裡的商品種類應有盡有，是來南京遊玩時不可錯過的購物勝地。(公關提供)

除了現場的精彩互動，馬國明還與眾人分享了夫妻間甜蜜溫馨的日常點滴。談及與太太湯洛雯步入婚姻殿堂後的生活變化，他感慨萬千。在他看來，這便是生活中最顯著也最美好的轉變，如同平淡生活裡綻放出的絢爛花朵。活動現場，馬國明還提前揭曉了新劇動態；不僅如此，馬國明還在活動上提前放出了新劇的重磅消息。備受矚目的《新聞女王二》已然整裝待發，而《夫妻的博弈》與《執法者們》也即將在螢屏上與觀眾見面。他滿懷熱忱與期待，渴望觀眾們能對這些作品給予真誠的認可與讚譽，仿佛在等待著觀眾們為自己精心培育的「果實」給出評價。

馬國明還與眾人分享了夫妻間甜蜜溫馨的日常點滴。(公關提供)

值得一提的是，胡鴻鈞於今年推出的粵語單曲《恒溫行李》收穫了廣泛關注與讚譽，被讚譽為「久違的廣東歌回歸」之作。對此，胡鴻鈞深表感激。在單曲發佈前，他心懷忐忑，鑒於長時間未有新作問世，一度擔憂聽眾的音樂興趣可能已有所轉移。然而，單曲一經推出，便收穫了異常熱烈的反響，這一結果令他倍感欣慰。談及未來的發展規劃，胡鴻鈞抱著開放的態度，表示希望大家除了音樂之外能更多認識他，對於主持綜藝等工作也非常有興趣，願意嘗試，未來會以更多身份與大家見面。