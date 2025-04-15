龍婷參與鄧麗君30周年音樂會　演譯經典名作喚起大家集體回憶

《中年好聲音》龍婷即將聯同來自北京、中國原創音樂劇《愛上鄧麗君》的女主角王静，於2025年5月5日晚上8時正在香港文化中心音樂廳，舉行《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》，今次音樂會由香港青年愛樂樂團慈善基金會、國際獅子總會中國港澳三O三區和香港知專設計學院共同合作舉辦，並得到香港鄧麗君歌迷會全力支持，票價分別為 $880、$580和$380三種，尚餘少量門票於城市售票網公開發售。

《中年好聲音》龍婷即將聯同來自北京、中國原創音樂劇《愛上鄧麗君》的女主角王静，於2025年5月5日晚上8時正在香港文化中心音樂廳，舉行《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》。(公關提供)

今次音樂會由香港青年愛樂樂團慈善基金會、國際獅子總會中國港澳三O三區和香港知專設計學院共同合作舉辦，並得到香港鄧麗君歌迷會全力支持。(公關提供)

日前龍婷和香港青年愛樂樂團綵排，她表示已多次和樂團合作，看到這些年青人由不認識演奏樂器，到今天可以在台上輕鬆地為大家表演覺得很鼓舞，因樂團創辦的初心就是為香港有音樂追求，但又很難得到機會的年青人，特別是夾心階層和基層的青年樂手，提供一個樂團訓練、踏足舞台演出和向上游的機會，她知道要營運一隊交響樂團需要不少經費實在不容易，所以她常常希望能為樂團出點绵力，因此她對今次參與《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》義不容遲和感到非常榮幸，她續說：「5 月5 號我會和王靜演譯很多首鄧麗君小姐的經典名作，向我們的偶像表達敬意，傳承她的音樂和精神並喚起大家的集體回憶。」

《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》綵排。(公關提供)

《永遠的鄧麗君30周年紀念慈善交響音樂會》綵排 - 龍婷。(公關提供)