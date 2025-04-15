奪命提示｜韓馬利演技大爆發　時慈母時神經質演活焦慮症病患

TVB劇集《奪命提示》由陳山聰、張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍、林子善等人主演，上月中至今已經播出接近大半，故事亦漸漸進入高潮，昨日（14日）一集焦點就落在韓瑪莉身上。韓馬利於劇中除了劇中飾演丁子朗的溫柔媽媽，盡顯慈母一面，更演神經質焦慮症病患，大曬專業的演技。她在劇中會出現恐懼、無助、軟弱、心寒、恐慌、失神、失控、因過度激動而窒息、錯愕等情緒，單單是表情已經張力十足，令人入戲甚深。

韓馬利於劇中除了劇中飾演丁子朗的溫柔媽媽，盡騷慈母一面。(節目截圖)

韓馬利更演神經質焦慮症病患，大曬專業的演技。(節目截圖)

韓馬利在劇中會出現恐懼、無助、軟弱、心寒、恐慌、失神、失控、因過度激動而窒息、錯愕等情緒，單單是表情已經張力十足。(節目截圖)

上星期講到韓馬利殺死魯振順及錯手殺死丁子朗，但原來是一個夢。今星期韓馬利再次收到人工智能Julie的訊息，當中內容是魯振順說：「如果警察再咬住你唔放，遲早都會查到你，你估會走得甩咩？」原來當年韓馬利錯手殺死劉佩玥的母親，她因殺人而患上焦慮症，多年來受惡夢困擾。魯振順更不時以韓馬利當年行兇兇器要脅，要求交出鉅款作揞口費，結果Julie教唆韓馬利殺死魯振順，才會得到安寧：「殺咗方炳權，佢死咗，你兩母子就唔洗畀佢威脅，再冇人知你殺過人，你個仔就可以繼續做警察。」

上星期一集已經講到韓馬利殺死魯振順及錯手殺死丁子朗，但原來是一個夢。(節目截圖)

上星期一集已經講到韓馬利殺死魯振順及錯手殺死丁子朗，但原來是一個夢。(節目截圖)

上星期一集已經講到韓馬利殺死魯振順及錯手殺死丁子朗，但原來是一個夢。(節目截圖)

魯振順更不時以韓馬利當年行兇兇器要脅，要交出鉅款作揞口費，結果Julie教唆韓馬利殺死魯振順。(節目截圖)

魯振順更不時以韓馬利當年行兇兇器要脅，要交出鉅款作揞口費，結果Julie教唆韓馬利殺死魯振順。(節目截圖)

原來當年韓馬利錯手殺死劉佩玥的母親，她因殺人而患上焦慮症，多年來受惡夢困擾。(節目截圖)

原來當年韓馬利錯手殺死劉佩玥的母親，她因殺人而患上焦慮症，多年來受惡夢困擾。(節目截圖)

韓馬利通知魯振順到食堂見面，結果她拿出刀子對準魯振順，眼神極為兇狠的說：「我要殺咗你！我要殺咗你！我要殺咗你！」魯振順把她推倒撞傷頭部就暈倒，韓馬利醒來後又變成了另外一個情緒，她見到自己殺了魯振順時，那種驚慌的眼神又是十分傳神。

韓馬利通知魯振順到食堂見面，結果她拿出刀子對準魯振順，眼神極為兇狠。(節目截圖)

韓馬利通知魯振順到食堂見面，結果她拿出刀子對準魯振順，眼神極為兇狠。(節目截圖)

韓馬利通知魯振順到食堂見面，結果她拿出刀子對準魯振順，眼神極為兇狠。(節目截圖)

魯振順把她推倒撞傷頭部就暈倒，。(節目截圖)

韓馬利醒來後又變成了另外一個情緒，她見到自己殺了魯振順時，那種驚慌的眼神又是十分傳神。(節目截圖)

韓馬利醒來後又變成了另外一個情緒，她見到自己殺了魯振順時，那種驚慌的眼神又是十分傳神。(節目截圖)

韓馬利測試過魯振順死了後，嚇到鬆開手兇刀就跌下，她失神地雙眼直瞪再往後退，那種張力令人都一起跟著她的情緒走。韓馬利嚇到跑回家，丁子朗被吵醒後得知母親稱自己殺了魯振順，於陪她回食堂，但就不見其屍首。韓馬利驚見食堂並沒有異樣及屍首，立即激動表示：「我真係殺咗方炳權㗎！我當時拎住把刀，我斬咗佢一嘢，我追住佢斬，我追住佢嚟斬！我斬死佢，我話要斬死佢，我追住佢嚟斬！」這一段又是她演技大爆發的部分，令人看得很緊張。

韓馬利嚇到跑回家，丁子朗被吵醒後得知母親稱自己殺了魯振順，於陪她回食堂。(節目截圖)

韓馬利驚見食堂並沒有異樣及屍首，立即激動表示自己殺了魯振順。(節目截圖)

韓馬利驚見食堂並沒有異樣及屍首，立即激動表示自己殺了魯振順。(節目截圖)

韓馬利驚見食堂並沒有異樣及屍首，立即激動表示自己殺了魯振順。(節目截圖)

這一段又是韓馬利演技大爆發的部分，令人看得很緊張。(節目截圖)

這一段又是韓馬利演技大爆發的部分，令人看得很緊張。(節目截圖)

這一段又是韓馬利演技大爆發的部分，令人看得很緊張。(節目截圖)