東張西望｜人氣動畫公仔香港開限定店　排隊黨即出現連買咩都唔知

TVB節目《東張西望》昨日（15日）講到日本人氣動畫角色最近於香港開設首間「官方期間限定店」，入場就需要有預約券，如果搶不到，粉絲就需要在現場排隊登記。有排隊就會有「排隊黨」的出現，亦有不少「黃牛黨」於內地社交平台表示可以代購相關公仔。

日本人氣動畫角色最近於香港開設首間「官方期間限定店」。(節目截圖)

有排隊就會有「排隊黨」的出現，亦有不少「黃牛黨」於內地社交平台表示可以代購相關公仔。(節目截圖)

昨日是是第二輪開售的日子，吸引到不少粉絲到場排隊。粉絲Tammy向東張表示為買心頭好，前日（13日）早上就已經到場排隊，但就有人比她更早：「喺天星碼頭嗰邊有好多公公婆婆排隊，仲有一啲比較似媽媽爸爸嘅人，全部都係講普通話。有啲朋友去試探啲公公婆婆，話婆婆你嚟買咩㗎？佢哋話買衫啊！我話唔係喎，佢哋話買演唱會飛，即係佢哋答案可以唔統一。」粉絲Tammy指見到他們電話有對話截圖，更表示他會藉去洗手間的機會就會插隊。內地社交平台見到有帖文稱可以代購，每隻加幾十元至百多元不等。亦有不少真粉絲控訴被「排隊黨」霸佔了購買的位置，令真心想買的人很難買。

粉絲Tammy向東張表示為買心頭好，前日早上就已經到場排隊，但就有人比她更早。(節目截圖)

內地社交平台見到有帖文稱可以代購，每隻加幾十元至百多元不等。(節目截圖)

東張主持人梁菁琳訪問買完公仔的顧客可以分享買了甚麼，一位女客人笑著表示：「不知道，芝伊卡哇，達犘。」被問到是否特意過來買的時候，她就心虛的說：「小孩，跟小孩，幫小孩買的，小孩上班來不了。」梁菁琳再訪問另一個男顧客時，男顧客只是敷衍的說：「公仔公仔。（是甚麼公仔呢？能介紹一下嗎？）掛件！掛件啊！我都忘了，我都忘了！」完全不知道自己購買了甚麼。

東張主持人梁菁琳訪問買完公仔的顧客可以分享買了甚麼。(節目截圖)

東張主持人梁菁琳訪問買完公仔的顧客可以分享買了甚麼。(節目截圖)

梁菁琳再訪問另一個男顧客時，男顧客只是敷衍的說：「公仔公仔。」(節目截圖)

雖然第二天的人流已經減少，而官方亦安排有號碼籌的人在室外排隊及維持秩序，但仍然有不少疑似「黃牛黨」在在商場附近範圍交收。及後官方竟然宣布，拿到號碼籌的人需要在入場之前需要回答有關公仔的問題，答對就可以入場，答錯就要取消資格，有不少「黃牛黨」因此而需要離開。

有不少疑似「黃牛黨」在在商場附近範圍交收。(節目截圖)

及後官方竟然宣布，拿到號碼籌的人需要在入場之前需要回答有關公仔的問題，答對就可以入場，答錯就要取消資格。(節目截圖)