奪命提示｜Julie兩次強迫丁子朗放走犯人　進退兩難可以點揀？

TVB劇集《奪命提示》由陳山聰、張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍、林子善等人主演，播出至今已經接近大半，故事亦愈來愈緊湊，昨日（15日）一集焦點就落在丁子朗身上。丁子朗眼中的溫柔媽媽竟然牽涉入殺人案，他作為兒子，認真進退兩難，到底應該揭發她還是要親手放過她。

昨日一集焦點就落在丁子朗身上。(節目截圖)

丁子朗眼中的溫柔媽媽竟然牽涉入殺人案，他作為兒子，認真進退兩難，到底應該揭發她還是要親手放過她。(節目截圖)

劇情講到韓馬利患有神經質焦慮症，在劇中會出現恐懼、無助、軟弱、心寒、恐慌、失神、失控等情況，更會因過度激動而窒息、錯愕等，單單是表情已經張力十足。而韓馬利因為見到劉佩玥出現而令她又觸發了殺害劉佩玥母親畫面，令到她的病又再發作。劉佩玥追查之下發現韓馬利就是殺害自己媽媽的兇手，於是把她帶回警署問話，更激動至暈到。

韓馬利因為見到劉佩玥出現而令她又觸發了殺害劉佩玥母親畫面，令到她的病又再發作。(節目截圖)

劉佩玥追查之下發現韓馬利就是殺害自己媽媽的兇手。(節目截圖)

Julie雖然之前一直幫忙破案，但今個星期開始有逆轉，開始教唆他們做壞事，今集更把韓馬利殺害魯振順的影片要脅丁子朗：「見到啊媽殺人係咪好意外啊？」丁子朗驚訝問Julie：「你係邊個？你想點啊？」Julie威脅他：「如果你夠膽話畀你上司或者其他警察知，我唔保證你啊媽嘅安全。唔好妄想你可以保護佢，佢嘅生死由我決定！」丁子朗很憤怒，但又不知怎樣算，他突然性情大變，見到有人拍照就以為是拍他，幸好得郭柏妍令他冷靜下來。

Julie今集更把韓馬利殺害魯振順的影片要脅丁子朗。(節目截圖)

Julie今集更把韓馬利殺害魯振順的影片要脅丁子朗。(節目截圖)

Julie今集更把韓馬利殺害魯振順的影片要脅丁子朗。(節目截圖)

Julie今集更把韓馬利殺害魯振順的影片要脅丁子朗。(節目截圖)

Julie今集更把韓馬利殺害魯振順的影片要脅丁子朗。(節目截圖)

丁子朗很憤怒，但又不知怎樣算，他突然性情大變，見到有人拍照就以為是拍他，幸好得郭柏妍令他冷靜下來。(節目截圖)

丁子朗很憤怒，但又不知怎樣算，他突然性情大變，見到有人拍照就以為是拍他，幸好得郭柏妍令他冷靜下來。(節目截圖)

丁子朗很憤怒，但又不知怎樣算，他突然性情大變，見到有人拍照就以為是拍他，幸好得郭柏妍令他冷靜下來。(節目截圖)

丁子朗很憤怒，但又不知怎樣算，他突然性情大變，見到有人拍照就以為是拍他，幸好得郭柏妍令他冷靜下來。(節目截圖)

陳山聰與劉佩玥於Julie引導下，在兇案現場與疑犯交手，他們立即通知ASIB組員前來增援，而Julie又在這個時候要脅丁子朗：「前行50米，路口轉彎。」丁子朗反問：「追緊犯喎，轉彎？」Julie再出言威脅：「跟我指示，如果唔係保證你趕唔切返去救你啊媽。」丁子朗怒吼：「X街！要脅我？」Julie繼續：「追犯，保護啊媽，揀邊個？」結果丁子朗還是選擇了保護韓馬利，聽從Julie的指令。

陳山聰與劉佩玥於Julie引導下，在兇案現場與疑犯交手。(節目截圖)

Julie又在這個時候要脅丁子朗放走犯人。(節目截圖)

Julie又在這個時候要脅丁子朗放走犯人。(節目截圖)

Julie又在這個時候要脅丁子朗放走犯人。(節目截圖)

Julie又在這個時候要脅丁子朗放走犯人。(節目截圖)

結果丁子朗與張振朗去吃飯的途中遇到疑似被丁子朗放走的疑犯，於是上前截查，疑犯逃到巷內被丁子朗追到，但疑犯一點都沒有害怕。Julie這刻又再出現命令丁子朗：「放佢走！」丁子朗決絕表示沒可能放過他，因為上一次已經讓他從自己手上逃走，Julie也沒有放過他：「你知道反抗我嘅結果！放犯，保護啊媽，你揀邊個？」丁子朗還是選擇了保護韓馬利，聽從Julie的指令。到底Julie是誰在控制，而Julie的目的又是什麼，看來都要繼續留意。

結果丁子朗與張振朗去吃飯的途中遇到疑似被丁子朗放走的疑犯。(節目截圖)

結果丁子朗與張振朗去吃飯的途中遇到疑似被丁子朗放走的疑犯。(節目截圖)

結果丁子朗與張振朗去吃飯的途中遇到疑似被丁子朗放走的疑犯。(節目截圖)

Julie這刻又再出現命令丁子朗放走犯人。(節目截圖)

Julie這刻又再出現命令丁子朗放走犯人。(節目截圖)

Julie這刻又再出現命令丁子朗放走犯人。(節目截圖)

Julie這刻又再出現命令丁子朗放走犯人。(節目截圖)

Julie這刻又再出現命令丁子朗放走犯人。(節目截圖)