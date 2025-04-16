視后唐詩詠想再與李佳芯合作　試過年幾冇劇拍：演員好被動

視后唐詩詠與朱栢謙、RubberBand主音6號（繆浩昌）主演由甄詠蓓執導的舞台劇《Yerma》（中譯：《妻迷》），將於6月27至29日在灣仔壽臣劇院舉辦。唐詩詠今日（16日）分別為「白玫瑰」6號及「紅玫瑰」朱栢謙送上紅白玫瑰，場面搞笑又浪漫！唐詩詠與朱栢謙將上演多場床上戲，朱栢謙笑言有「激烈肢體碰撞」，他指：「到而家都唔敢望佢（詩詠）。」而6號則笑指多與唐詩詠靈魂交流。

唐詩詠與朱栢謙、6號演舞台劇《Yerma》。（陳順禎 攝）

問到會否考慮簽裸露條款，唐詩詠笑說信任導演：「趕唔切啦！因為甄詠蓓係我一個好相信嘅老師，可能其他嗰啲工作要考慮，我發現咗我個底線，原來真係唔會太低。」同為視后的李佳芯（Ali）早前離巢自組工作室，唐詩詠2018年與李佳芯合作拍攝《白色強人》，兩人又一度被稱為頒獎禮「視后最強對手」，唐詩詠指想再與李佳芯合作，她說：「第一次合作已經Ali好夾，想再合作。」

唐詩詠將與朱栢謙將有「激烈肢體碰撞」。（陳順禎 攝）

無綫老臣子魯振順早前怒斥被公司Cut騷致收入大減，又轟內部充斥山頭文化。被問到是否有類似經歷，唐詩詠坦言在TVB期間試過一年沒劇拍，她說：「我實有啦，我有試成年幾冇劇拍，好被動㗎真係。所以演員好靠劇啦，我都希望大家多啲開工！」

唐詩詠自爆試過年幾沒有劇拍。（陳順禎 攝）

另外，上月於啟德體育園舉辦的香港國際七人欖球，原定有RubberBand表演，欖總指因時間安排取消，而6號不諱言感到可惜，但團隊「Last minute（最後一分鐘）先知取消」，也曾遇過開騷被取消，今會專注新專輯。