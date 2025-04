王若琳久違來港舉行演唱會　苦練廣東話獻唱經典歌

台灣歌手王若琳(Joanna )即將舉行《她在那裡微笑著 There She Smiles (In a Memory) 》巡迴演唱會,而5月份就會來到香港開唱,對於久未在香港舉行個唱的她則表現相當興奮,更為是次香港站準備了「特別歌單」,她受訪時表示:「這次巡演準備了一些之前沒演出過的歌,每場的曲目都稍有不同,希望當天可以帶給大家很棒的體驗。其實每次來香港都會學幾句廣東話,希望到時候不會講錯,我都挑了幾首經典廣東歌,應該會很有趣!」

難得來香港舉行個唱,王若琳都希望與本地音樂人見面,笑言佛系心態求合作:「香港有很多很棒的音樂人,順其自然、佛系合作!我也很想念香港的美食,還有這裡的文化氛圍,希望可以跟大家在演唱會上一起留下美好的回憶!每個演出場地都有自己特有的氛圍,室內或是戶外也有不一樣的感覺,都很樂意嘗試!如果有機會的話,希望可以在一個跟大家更近距離的地方表演。」

早前於金馬獎勇奪最佳原創電影歌曲獎的她,亦非常開心與樂迷分享這份喜悅:「確實有感覺到更多人的關注,也收到很多來自不同地方的支持,真的很感謝大家。得獎算是一種肯定,也很開心大家喜歡我的作品,不過我覺得音樂創作還是要忠於自己,最重要的是做出能夠打動自己,也跟別人有共鳴的作品。」