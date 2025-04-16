王若琳久違來港舉行演唱會　苦練廣東話獻唱經典歌

台灣歌手王若琳（Joanna ）即將舉行《她在那裡微笑著 There She Smiles (In a Memory) 》巡迴演唱會，而5月份就會來到香港開唱，對於久未在香港舉行個唱的她則表現相當興奮，更為是次香港站準備了「特別歌單」，她受訪時表示：「這次巡演準備了一些之前沒演出過的歌，每場的曲目都稍有不同，希望當天可以帶給大家很棒的體驗。其實每次來香港都會學幾句廣東話，希望到時候不會講錯，我都挑了幾首經典廣東歌，應該會很有趣！」

王若琳即將在香港開唱。

難得來香港舉行個唱，王若琳都希望與本地音樂人見面，笑言佛系心態求合作：「香港有很多很棒的音樂人，順其自然、佛系合作！我也很想念香港的美食，還有這裡的文化氛圍，希望可以跟大家在演唱會上一起留下美好的回憶！每個演出場地都有自己特有的氛圍，室內或是戶外也有不一樣的感覺，都很樂意嘗試！如果有機會的話，希望可以在一個跟大家更近距離的地方表演。」

王若琳表示會唱經典廣東歌。

早前於金馬獎勇奪最佳原創電影歌曲獎的她，亦非常開心與樂迷分享這份喜悅：「確實有感覺到更多人的關注，也收到很多來自不同地方的支持，真的很感謝大家。得獎算是一種肯定，也很開心大家喜歡我的作品，不過我覺得音樂創作還是要忠於自己，最重要的是做出能夠打動自己，也跟別人有共鳴的作品。」