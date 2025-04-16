VIVA玩常識問答竟輸俾小學生　Carina被母親寸大學畢證書係流料

女團VIVA繼同居真人show節目「VIVA Medium Rare House」後，近日又有新作，全新綜藝節目《VIVA中小企劃》昨晚（15日）正式上架。顧名思義，「中小企劃」就是VIVA會不定期到全港中小學進行挑機，昨晚首播一集，VIVA到北角循道學校（簡稱北循）跟同學們進行「第一屆小學常識問答比賽」。

女團VIVA繼同居真人show節目「VIVA Medium Rare House」後，近日又有新作，全新綜藝節目《VIVA中小企劃》正式上架。

VIVA以「非凡學院」名義出戰，在自我介紹強項時，Ada指自己是家政、Carina是創意及視藝、Macy是力氣大及驚人的記憶力、而VALC則是英文及數學。比賽共兩個回合，第一回合是必答題，各隊回答五題，「非凡學院」首先作答，五條問題全部答對，當中一題常識題問到「哪一個月有28日」時，Macy首先衝出，「二月！」好彩VALC立即補鑊，「所有月都有28日！」幸保不失。

首播一集，VIVA到北角循道學校（簡稱北循）跟同學們進行「第一屆小學常識問答比賽」。

必答題部份，「非凡學院」首先作答，五條問題全部答對。

接着到北循作答，第一題的中文題已經嚇窒在旁的VIVA，原來是有關《論語》的題目，最後北循獲得四分，暫時以一分落後。首回合完結後，VIVA表示枉阿姐（節目主持人）對她們已經係手下留情，「如果一開始問我哋《論語》，我哋兩邊調轉啲題目，我哋會仲低份啲。」

北循的第一題竟與《論語》有關，首回合完結後，VIVA表示枉阿姐（節目主持人）對她們已經係手下留情，「如果我哋兩邊調轉啲題目，我哋會仲低份啲。」

第二回合搶答題，一開始兩隊分數互有領先，後來VIVA被北循逐漸拋開七分距離，VIVA自我催眠：「認真啲啦，認真啲啦……」北循同學仔亦幫她們打氣，「唔緊要呀，加油！」十分搞笑。最後VIVA雖然追回不少分數，但仍以兩分之差落敗。輸的一隊需接受大懲罰，就是要打電話給父母說：「爸爸、媽媽，我以後會俾心機讀書！」

最後VIVA雖然追回不少分數，但仍以兩分之差落敗，要接受懲罰。

首先由Carina打給媽媽，當Carina說出要努力讀書後，Carina媽媽即笑謂：「做咩呀？又俾人笑呀？」全場頓時大笑起來，Carina表示輸給小學生時，媽媽邊笑邊說：「你嗰張大學畢業證書睇怕都係流㗎啦……」再次笑翻全場；輪到正於香港理工大學攻讀物理治療的VALC打給媽媽，媽媽便問：「你做咩呀？肥咗呀？」VALC立即自爆玩遊戲落敗，VALC媽媽再問：「吓？小學生呀？你想我點反應呀？哈哈。」

當Carina說出要努力讀書後，Carina媽媽即笑謂：「做咩呀？又俾人笑呀？」全場頓時大笑起來，Carina表示輸給小學生時，媽媽邊笑邊說：「你嗰張大學畢業證書睇怕都係流㗎啦……」

正於香港理工大學攻讀物理治療的VALC打給媽媽，媽媽便問：「你做咩呀？肥咗呀？」VALC立即自爆玩遊戲落敗，VALC媽媽再問：「吓？小學生呀？你想我點反應呀？哈哈。」

而Ada媽媽則十分冷靜回道：「咁你咪讀書囉，好吖，加油。」Macy媽媽先呆了數秒，然後才說：「輸咗俾小學生呀？哈哈，所以要俾心機讀書呀，係嘛？哈哈。」看到四位媽媽反應，網民都指是VIVA四位成員的寫照，「Ada calm, Carina gag, Val C tough, Macy love」亦有網民紛紛留言希望VIVA可以到自己學校挑機，令人期待。

Ada媽媽則十分冷靜回道：「咁你咪讀書囉，好吖，加油。」